Fiat 500 Hybrid, una settimana di eventi per il lancio. Con il tema “L'Italia che piace” riscopre le radici torinesi dell'icona

La Fiat 500, nata nel 1957 e da sempre simbolo di ingegnosità e spirito italiano, entra in una nuova fase. Sotto il tema «L'Italia che piace», il brand celebra il lancio della nuova 500 Hybrid con una serie di eventi speciali che si terranno dal 21 al 29 novembre, riscoprendo le radici torinesi dell'icona. La settimana si è aperta con un media drive internazionale. «La 500, ambasciatrice del Made OF Italy» ha detto Olivier François, ceo di FIAT e Global CMO di Stellantis, sottolineando come la 500 sia «molto più di un semplice stile di vita». Il lancio è una celebrazione del legame tra la vettura e la città che l'ha creata, Torino. «Abbiamo mantenuto la promessa di offrire una 500 più 'pragmatica', ora di nuovo rilevante e accessibile," ha dichiarato François, aggiungendo che il modello non è solo «Made in Mirafiori e Made in Italy», ma è «Made OF Italy», ambasciatore della cultura e dello spirito italiano nel mondo. L'impegno, ha assicurato, garantirà inoltre una linea produttiva a pieno regime per i lavoratori di Mirafiori. Nel corso della settimana, la 500 Hybrid sarà al centro della vita culturale e sportiva del Paese. Questi gli appuntamenti: - 21 Novembre - La vettura è Official Partner del 43° Torino Film Festival e sarà esposta sotto la Mole Antonelliana e al Teatro Regio.

Nel cuore di Mirafiori, poi, sarà presentata la mostra 'Benvenuti nella casa della Fiat 500' presso l'Heritage Hub, lo spazio Stellantis dedicato alle auto storiche del Gruppo. - 22 e 23 Novembre: a Milano La Fiat 500 Hybrid sarà la protagonista principale del Vanity Fair Stories 2025, che si terrà il 22 e 23 novembre a Milano, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber. - 23 Novembre: La 500 Hybrid è Title Sponsor della Torino City Marathon 2025. La settimana culminerà nel weekend di lancio commerciale in Italia, il 29 e 30 novembre. La Fiat 500 Hybrid segna l'apertura di un nuovo capitolo: il modello unisce l'eredità del marchio a tecnologie all'avanguardia, esaltando il design italiano. Questo momento segna anche il ritorno simbolico della produzione nello storico stabilimento di Carrozzerie Mirafiori, luogo di nascita della 500 nel 1957. La produzione della nuova 500 Hybrid è ufficialmente partita a novembre, con un obiettivo di 5.000 unità entro fine anno. A pieno regime, l'impianto potrà aumentare la capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità aggiuntive, rafforzando il ruolo strategico di Mirafiori.

La gamma si articola in tre varianti di carrozzeria - Hatchback, 3+1 (ordinabile dall'inizio del prossimo anno) e Cabrio - con gli allestimenti Pop, Icon e La Prima. A questi si aggiunge la serie di lancio «Torino», un tributo esclusivo alla città ospite, disponibile solo sulla versione Hatchback. L'allestimento Pop incarna l'essenza più pura ed essenziale della 500 Hybrid. Icon rappresenta la combinazione di tecnologia, comfort e carattere urbano. La Prima si posiziona al vertice della gamma, offrendo finiture premium ed esclusività. La Fiat 500 Hybrid Pop è ordinabile da oggi in Italia al prezzo promozionale di 16.950 euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.