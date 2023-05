Fiat 600 elettrica, debutto da star nel golfo dei Poeti. Effetti speciali hollywodiani nello spot girato a Lerici

LERICI - Come una star di Hollywood, la Fiat 600 è pronta a tuffarsi con effetti speciali da una piscina nel cuore del Golfo dei Poeti ai mercati di tutto il mondo. Dopo l’apparizione in strada per lo spot televisivo girato nelle scorse settimane a Roma, eccola riproporsi davanti alle cineprese, per un ulteriore emozionante episodio. Tricolore italiano sul paraurti, la ‘è di elettrica in bella evidenza sul portellone, la cinque porte italiana questa volta vola sopra il centro storico di Lerici, tocca l’acqua con le ruote per colorarsi di vivacità. Oltre un centinaio di persone hanno lavorato per cinque giorni per realizzare questo cortometraggio pubblicitario. Per l’occasione è stata costruita una vera e propria piscina nel centro del borgo ligure, in piazza Garibaldi. Sono state erette due torri di tubi d’alluminio dove sono state sistemate altrettante telecamere.

È stato montato un carrello su ruote con una ventina di metri di binari con un braccio telescopico che ha raggiunto con un’altra cinepresa la vettura mentre era sospesa sopra la piscina. Il tutto arricchito da visuali dall’altro catturate con un drone. Per un giorno, poi, il borgo è stato reso più ‘paesanò con panni colorati stesi sui balconi degli splendidi palazzi storici del centro. In questo contesto da film, una gru ha issato una Fiat 600 grigia a una trentina di metri d’altezza, per un volo, appunto e un tuffo particolarissimo. Carrozzeria più sportiveggiante rispetto alla 500X, maggiore abitabilità interna, tecnologia per l’infotrattenimento al passo con i tempi, la Fiat 600 è una crossover compatta con un design evoluto ma sempre chiaramente ispirato al mitico Cinquino. La sua meccanica è di ultima generazione e prevede la possibilità di adottare differenti tipi di alimentazione.

Attesa al debutto ufficiale fra poche settimane e presto sugli schermi tv di tutto il mondo, nasce, infatti, sulla piattaforma del gruppo Stellantis destinata ai veicoli compatti. Nelle concessionarie sarà da subito elettrica, come l’esemplare utilizzato per la campagna pubblicitaria, girata da Twister Film. Condividerà parte della componentistica con la Jeep Avenger e, proprio come questa, per alcuni mercati potrebbe essere proposta anche a benzina e ibrida.