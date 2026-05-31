FIAT al Festival della TV 2026: a Dogliani il racconto di un marchio tra memoria popolare, nuove generazioni e mobilità quotidiana

C’è un filo che lega le automobili entrate nella vita delle famiglie italiane ai volti televisivi capaci di diventare parte della quotidianità del Paese. FIAT lo porta a Dogliani, nel cuore delle Langhe, scegliendo il Festival della TV 2026 come spazio d’incontro tra cultura popolare, mobilità e memoria collettiva. Un contesto in cui il marchio torinese racconta la propria capacità di cambiare pelle, restando però riconoscibile, accessibile e profondamente vicino alle persone.

Il marchio torinese accanto al Festival

Dal 29 al 31 maggio 2026 Dogliani ospita la quindicesima edizione del Festival della TV, nato nel 2012 e ormai diventato uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per chi osserva, produce e racconta il mondo dei media. Il tema scelto per quest’anno è "Dialoghi Coraggiosi", con un programma articolato in tre giornate, 49 incontri e oltre cento ospiti tra giornalisti, conduttori, direttori, artisti, musicisti, creator e protagonisti del confronto politico e culturale. FIAT partecipa per la prima volta come Main Partner, contribuendo anche alla mobilità degli ospiti della manifestazione.

Il premio a Gerry Scotti

Uno dei passaggi più rappresentativi del Festival è stato l’incontro in Piazza Umberto I tra Gerry Scotti e Alessandra Comazzi, storica critica televisiva. Al conduttore è stato consegnato il Premio FIAT alla Carriera, pensato per celebrare una figura che da oltre quarant’anni occupa un posto stabile nell’immaginario televisivo italiano. La scelta non è casuale: Scotti incarna quella presenza familiare, trasversale e rassicurante che richiama il ruolo svolto da modelli come 500 e Panda nella storia della mobilità nazionale.

Auto, piazze e immaginario televisivo

Durante il Festival, FIAT è presente nelle piazze principali di Dogliani — Piazza Umberto I, Piazza Belvedere e Piazza Confraternita — con la Nuova 500 Hybrid e la Grande Panda. Due vetture che raccontano la continuità tra passato e futuro del marchio, mantenendo un rapporto diretto con la vita quotidiana degli italiani. Il legame con la televisione passa anche da "La Ruota della Fortuna", programma condotto da Gerry Scotti in cui la Grande Panda è stata superpremio ufficiale, rafforzando l’associazione tra il brand e un intrattenimento popolare, leggero e intergenerazionale.

Dal Cubo L ai numeri della manifestazione

A Dogliani trova spazio anche il nuovo Cubo L, modello con cui FIAT guarda in particolare alle famiglie, ai viaggi, allo sport e al tempo libero. La gamma comprende versioni diesel, benzina e 100% elettriche, con cambio manuale o automatico, e una promozione a partire da 19.950 euro. Sullo sfondo resta la crescita del Festival, che in quindici anni ha portato in un borgo di quattromila abitanti oltre 1.441 protagonisti della comunicazione, 537 incontri e una platea complessiva di oltre 3,2 milioni di persone raggiunte, confermandosi come osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della televisione e dei linguaggi contemporanei.