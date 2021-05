Fiat Brasile propone tre nomi per il Suv 363. La scelta è tra: Pulse, Domo e Tuo. Al Big Brother Brasil 21 sostengono referendum

SAN PAOLO - Come era facile immaginare, l'operazione 'diamo un nome al suv Fiat 363' lanciata da Stellantis in Brasile, è rapidamente dilagata a livello globale coinvolgendo attraverso i social gli esperti e gli appassionati di tutto il mondo. Attraverso il suo sito brasiliano, Stellantis ha infatti proposto per il nuovo suv di segmento B (da molti indicato come successore della versione Cross del modello Argo) una scelta fra tre nomi: Pulse, Domo, Tuo chiedendo agli utenti di cliccare su quello preferito.

Per dare ulteriore valore alla iniziativa ha coinvolto nel progetto tre dei più importanti influencer brasiliani, legando ognuno di loro ad un nome. Questa seconda fase è stata annunciata durante la puntata finale di Big Brother Brasil 21 - il reality seguito da 40 milioni di persone - durante la quale sono state mostrate per la prima volta le immagini ufficiali del nuovo suv noto come Progetto 363 e sono scesi in campo tre dei protagonisti di BBB21.

La cantante e influencer Sophia Abrahão, che ha 5,3 milioni di follower su Instagram e 2,6 su Twitter, è la testimonial della scelta #TimeFiatPulse. L'attrice e cantante Cleo che ha 17,5 di follower su Instagram e 2,6 su Twitter è invece la portabandiera della proposta #TimeFiatTuo. Infine a sostenere la scelta di #TimeFiatDomo è Hugo Gloss, seguito da 18 milioni di persone su Instagram e da 3,6 milioni su Twitter. Al momento non ci sono informazioni sull'andamento della votazione, ma scorrendo i commenti sui social sembrano essere in buona posizione Tuo e Duomo, considerati nomi in sintonia con la gamma attuale di Fiat in Brasile mentre molti utenti segnalano (correttamente) che Pulse è una denominazione che è stata usata da Renault per un suo modello destinato ai mercati emergenti.