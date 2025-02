Fiat consegna le prime due 500e Giorgio Armani Collector’s Edition al patron della maison

PER MARCA

In occasione dell’inaugurazione della Milano Fashion Week, John Elkann, presidente di Stellantis, e Oliver Francois, ceo di Fiat e cmo di Stellantis Global, hanno consegnato a Giorgio Armani le prime due Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition prodotte nello stabilimento di Mirafiori, a Torino. «Con la consegna delle due 500e in edizione limitata a Giorgio Armani, consolidiamo questa prestigiosa collaborazione che ci ha permesso di raggiungere livelli di artigianalità, cura e dettaglio mai visti prima in questo segmento», ha sottolineato Francois.

«La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna la visione del brand verso un cambio di prospettiva per un mondo più sostenibile, attraverso la forza di due rinomati marchi globali e italiani. Il Centro Stile Fiat insieme all’Armani Design Team, ha creato la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition e la consegna coincide con l’arrivo delle vetture nelle concessionarie».