Fiat Dolce Camper, arriva il concept futuristico per vacanze innovative su quattro ruote

Il muso ispirato alla Grande Panda, tante soluzioni e accessori particolari caratterizzano Fiat Dolce Camper, il concept di veicolo dedicato alle vacanze in libertà su ruote che il Costruttore italiano ha presentato in anteprima mondiale in Brasile, al Salone dell'auto di San Paolo. «Iconico, dirompente e in linea con lo spirito dei tempi - sottolinea un comunicato -, il Camper combina un design audace con linee pulite e cattura l'attenzione per i suoi volumi. Con elementi sorprendenti, questa concept car è un'avventuriera nata, sviluppata per esplorare nuovi territori. Con colori e texture ispirati alla biodiversità del Cerrado, il Dolce Camper coniuga perfettamente innovazione e natura».

Con il suo design audace, ispirato appunto alla savana brasiliana considerata la più ricca del mondo dal punto di vista biologico, Dolce Camper cattura l'attenzione già a grande distanza, in particolare per la presenza di un generoso portapacchi che, partendo dal proseguimento ideale del parabrezza corre sul tetto fino alla parte posteriore del veicolo.

A veicolo fermo la cellula abitativa può essere fatta scorrere lungo la parte anteriore del mezzo per essere poi montata. All'interno, invece, spiccano linee tese, pulite e futuristiche. «I designer Fiat - chiarisce la nota stampa - si sono ispirati a uno dei più grandi simboli dell'industria automobilistica, l'iconico stabilimento del Lingotto di Torino, famoso per la sua pista di prova sul tetto.

Elementi distintivi di questa fabbrica hanno influenzato la creazione del nuovo linguaggio di design, come la forma ovale della pista, che ricorre in vari dettagli della vettura, come la plancia e i sedili». Realizzato su una piattaforma multi-energia, Dolce Camper può essere equipaggiato con motori elettrici, ibridi e a combustione interna.