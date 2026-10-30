Fiat e Sanlorenzo insieme per la Topolino negli Usa. Lancio a bordo dello yacht SX100 a Fort Lauderdale

Auto e barche sono prodotti molto diversi, ma da sempre i due mondi, quello dell’industria automobilistica e quello della nautica, hanno tentato di avvicinarsi, avviando collaborazioni legate al design, alla meccanica e anche ad altri valori. Tra le più recenti spicca quella tra Ferrari e Azimut, per la realizzazione di uno yacht ipertecnologico destinato a supportare l’operazione Hypersail, ovvero il tentativo della Casa di Maranello di battere il record del giro del mondo a vela con un’avveniristica imbarcazione a vela tuttora in costruzione. In precedenza ha avuto un buon successo l’accordo tra Tecnomar e Lamborghini per il lancio commerciale del Lambo 63, yacht planante venduto in 36 unità. E recenti sono gli accordi tra AB Yachts e Brabus, così come quelli tra Porsche e Frauscher. Risale invece a 10 anni fa il lancio della serie speciale Fiat 500-Riva, frutto di un accordo tra la casa di Torino e il cantiere originario di Sarnico.

A queste partnership incentrare sul lusso e sulle prestazioni se ne aggiunge ora una diversa e insospettabile. E’ quella tra Fiat Topolino e Sanlorenzo, appena presentata nella cornice del Fort Lauderdale Yacht Show. Pochi lo sanno, ma la domanda della microcar italiana sul mercato americano ha superato le più rosee aspettative, al punto che numerosi dealers hanno già esaurito le prime assegnazioni. Tutto ciò, dopo aver conquistato la leadership tra i quadricicli in Europa ed essere stata inserita da TIME tra le Best Inventions del 2026.

Su queste basi è nata la collaborazione con Sanlorenzo, culminata con la presentazione al Fort Lauderdale Boat Show, uno dei principali appuntamenti della nautica mondiale. Qui ha letteralmente conquistato la scena l’esemplare unico di Topolino realizzato in collaborazione con il cantiere guidato da Massimo Perotti, un’azienda apprezzata nel mondo per il suo approccio distintivo al design, all’artigianalità e alla personalizzazione.

Presentata a bordo di un SX100, yacht di 30,5 metri di grande successo, questa piccola specialissima Topolino presenta un abitacolo esclusivo ispirato al linguaggio stilistico di Sanlorenzo, che combina materiali naturali, tessuti pregiati e finiture su misura. I sedili, la plancia e il tetto apribile richiamano l’atmosfera raffinata degli yacht, mentre le cinture di sicurezza personalizzate, i dettagli in vera pelle e il pavimento in legno naturale di qualità nautica si ispirano ai caratteristici ponti in teak delle imbarcazioni del cantiere italiano. Il risultato è un’interpretazione unica della Topolino, che trasferisce elementi del design nautico italiano nel mondo della micromobilità e valorizza le possibilità espressive di un veicolo che ha fatto della semplicità e del design i propri tratti distintivi.

In casa Fiat si dicono certi che l’arrivo della microcar negli Stati Uniti “segna un’altra tappa importante del suo percorso internazionale, proponendo ai clienti americani un modo diverso di vivere la mobilità quotidiana, ispirato alla Dolce Vita italiana”. In una nota diffusa dall’azienda del gruppo Stellantis viene sottolineato che “l’accoglienza dei clienti americani ha superato le aspettative, con numerosi concessionari FIAT che hanno già esaurito le prime assegnazioni” e si aggiunge che “anche i veicoli più piccoli possono offrire una nuova visione di mobilità accessibile, in cui il design è protagonista”.

Sulla scia di questo successo, FIAT ha annunciato l’ampliamento della gamma Topolino 2027 per il mercato statunitense, con due nuove colorazioni, Corallo Orange e Luna Greige, una nuova strumentazione digitale a colori e la nuova versione Open Air, caratterizzata da un tetto apribile in tela.

Tutto ciò premesso, vale la pena ricordare che il sorprendente entusiasmo crescente dei clienti americani si aggiunge agli ottimi risultati ottenuti da Topolino in Europa, dove il modello si è affermato nel 2025 come il quadriciclo elettrico più venduto e ha mantenuto la leadership anche nel 2026. Il successo è particolarmente significativo in Italia, dove la piccola auto ha raggiunto una quota del 42,2% nel mercato dei quadricicli leggeri elettrici nei primi otto mesi del 2026. Negli Stati Uniti, la Topolino ha inoltre ricevuto dal Green Car Journal il premio 2027 Neighborhood Green Car of the Year, mentre la Fiat 500e è stata nominata Urban Green Car of the Year 2027.