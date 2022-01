Fiat estende collaborazione con RED di Bono a Tipo e Panda. Nuovi contenuti anche in 500 RED per mantenere igiene a bordo

TORINO - Fiat continua il suo percorso sostenibile con un impegno in ambito sociale per contribuire ad un futuro migliore grazie alla partnership con RED, l’organizzazione che da 15 anni lotta contro le pandemie a livello mondiale. (RED) prende il nome dal colore dell’emergenza ed è stata fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per trasformare le aziende in un’arma nella lotta contro l’AIDS. Oggi, quello stesso esercito di aziende sta anche combattendo la minaccia urgente del Covid e il suo impatto devastante sulle comunità più vulnerabili nel mondo, soddisfacendo la necessità di una risposta globale. Dopo il lancio nello scorso settembre della (500) RED - che si si arricchisce del nuovo contenuto Sanitizing Glove Box- lo fa allagando la partnership ai modelli (Tipo) RED e (Panda) RED questa personalizzazione che moltiplica e rafforza il messaggio ‘tutti possiamo contribuire al bene sociale.

Coerentemente con la lotta alla pandemia, Fiat vuole offrire, all’interno dell’ auto, alcune semplici proposte che aiutano a mantenere l’igiene a bordo. Tutti i modelli Fiat RED sono infatti dotati di un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9% al momento del trattamento) contro i batteri, che impedisce il riformarsi di aerosol all’interno dell’abitacolo. Inoltre il volante e i sedili, che sono più soggetti al contatto con le persone, ricevono un trattamento con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri. In aggiunta, un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata per un ultimo tocco di personalizzazione. (Tipo) RED nasce sul nuovo body Cross Station Wagon ed è disponibile anche su Tipo hatchback. Immediatamente riconoscibile per il logo sui montanti e la verniciatura in Rosso Passione con specchietti in tinta, (Tipo) RED è comunque disponibile anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi.

I sedili sono realizzati in Seaqual Marine Plastic - il nuovo materiale naturale di ottenuto dai rifiuti marini . e riportano il monogramma Fiat e le impunture rosse. Particolarmente capace, grazie al bagagliaio che cresce di 110 litri rispetto alla versione Cross hatchback, ed arriva a 550 litri, Tipo Cross Station Wagon presenta gli stessi dettagli di stile della variante hatchback. Spiccano le finiture eleganti delle griglie frontali specifiche, i dettagli cromo-satinati (come le maniglie esterne, le barre longitudinali, le minigonne laterali, le finiture della griglia frontale inferiore e delle cornici dei fendinebbia) e gli specchietti in tinta carrozzeria. I cerchi sono in lega da 17 pollici diamantati nero opaco e i fanali anteriore e posteriore full Led. Nuova (Panda) RED è sviluppata sull’allestimento City Cross ed è quindi dotata di radio touchscreen da 7 pollici con Apple CarPlay / Android Auto, clima automatico, scudi paracolpi in tinta carrozzeria, barre longitudinali, cCerchi Style da 15 pollici, fendinebbia e luci diurne a LED) ed è contraddistinta esternamente e internamente dalle stesse caratteristiche identificative di (Tipo) RED a livello di gamma colori, badge e selleria.

Il Sanitizing Glove Box presente nella nuova (500) RED è il sistema che prevede l’integrazione di una lampada a raggi UV-C all’interno del vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. L’irradiazione della lampada UV-C, già dopo 1 secondo e ad una distanza di 2 cm, svolge un’azione altamente efficace, superiore al 99%, contro virus e batteri sulla superficie esposta degli oggetti.