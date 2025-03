Fiat Grande Panda arriva nelle concessionarie. Guida il marchio verso il futuro con una forte personalità e soluzioni innovative

Il momento finalmente è arrivato. Sabato 29 e domenica 30 marzo, presso tutti gli showroom Fiat in Italia, si svolgerà il primo Porte Aperte dedicato alla Grande Panda il nuovo modello che segna il ritorno del marchio nel segmento B, dove Fiat è stata leader per decenni, con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa. Progettata a Torino presso il Centro Stile Fiat, la nuova Grande Panda trae ispirazione dall'inconfondibile modello degli anni '80 e guida il marchio verso il futuro con una forte personalità e soluzioni sorprendenti, come ad esempio l'innovativo cavo di ricarica integrato e retrattile.

Disponibile nella versione ibrida con un motore turbo 1.2 litri, 110 CV e cambio automatico a doppia frizione e nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV). Le offerte di lancio di nuova Grande Panda riflettono il DNA di Fiat sull'accessibilità e la sostenibilità come testimoniano la versione ibrida con cambio automatico doppia frizione a partire da 16.950 € e quella elettrica a 22.950 €, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

È tutto pronto quindi per il debutto ufficiale di un'auto pensata per il futuro della mobilità, che ha già riscosso un enorme successo con l'avvincente tour «La Prima» della Grande Panda. L'evento di questo fine settimana, infatti, è stato preceduto da un road show che ha toccato numerose città, offrendo agli appassionati l'opportunità di scoprirla in anteprima in alcuni showroom Fiat selezionati, dal Nord al Sud dell'Italia. Progettata presso il Centro Stile di Torino, la nuova Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura, caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina. L'aspetto solido e ben strutturato, combinato con un design dinamico e slanciato, comunica forza e unicità.

La nuova Grande Panda è la prima Fiat sviluppata sulla piattaforma multi-energia flessibile e versatile «Smart Car Platform» di Stellantis in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il Porte Aperte sarà anche l'occasione per scoprire le soluzioni semplici, sostenibili e ingegnose di cui è dotata, tra cui il cavo di ricarica integrato e retrattile per la prima volta su una vettura elettrica. Inoltre, i clienti potranno vivere emozionanti test drive a bordo del nuovo modello, apprezzandone le doti dinamiche, il comfort di viaggio e l'efficienza delle due motorizzazioni in gamma.

In particolare, la versione ibrida adotta un motore turbo 1.2 litri, 110 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione, per una guida brillante, fluida ed efficiente. Invece, nella configurazione 100% elettrica, il modello è equipaggiato con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), che assicura un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato, rendendola ideale per l'uso quotidiano in città e per le gite del weekend. Non solo motorizzazioni efficienti e sostenibili. Il nuovo modello, infatti, adotta diverse soluzioni attente alla sostenibilità grazie all'uso di materiali innovativi nella sua produzione. Ad esempio, è la prima auto a proporre componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande, che vengono riciclati e miscelati nelle parti degli interni in plastica blu, denominate Lapolen Ecotek.

Inoltre, Fiat ha raggiunto un altro traguardo nell'industria automobilistica utilizzando il «Bambox Bamboo Fiber Tex", un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bambù, per rivestire la plancia della Grande Panda La Prima. In dettaglio, la versione ibrida è disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, mentre quella elettrica è offerta nell'allestimento top di gamma La Prima, completamente equipaggiato, e nella (Grande Panda)RED, un modello più accessibile e con un impatto sociale ancora più rilevante. Senza contare che, in qualità di Auto Ufficiale della Felicità e in linea con l'iniziativa «No Grey» di Fiat, la nuova Grande Panda è proposta in sette livree.