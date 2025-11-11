Fiat Grande Panda è Auto Europa Uiga. La giuria popolare ha premiato la Compass, quella degli opinion leader ha scelto la CLA

La Grande Panda è Auto Europa Uiga 2026 e per Fiat si tratta del nono successo nel premio promosso dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA), entrato nel quarantennale. La cerimonia di incoronazione, preceduta dalla fase finale delle votazioni, si è svolta anche quest'anno nella sede milanese del partner istituzionale Bosch.

La nuova compatta Fiat ha prevalso sulle altre sei vetture giunte in finale (Audi Q3, BMW X3, Dacia Bigster, Jeep Compass, Mercedes CLA e Renault 4 E-Tech) per aver "interpretato al meglio innovazione, design e qualità senza abbandonare i valori fondanti di accessibilità ed efficienza. Un equilibrio c he conferma la capacità del marchio di evolvere restando autentico e offrendo diverse motorizzazioni: benzina, ibrida ed elettrica". Il verdetto finale è nato dal voto congiunto dei giornalisti Uiga, della Giuria Popolare (che ha espresso le proprie preferenze online) e dagli Opinion Leader (160 specialisti dell'automotive) chiamati a selezionare l'Auto Europa partendo da venti modelli lanciati sul mercato tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025. Un voto congiunto che valorizza la credibilità tecnica degli addetti ai lavori e la voce della community degli appassionati. "Questo premio – ha commentato Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia - è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio, un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia dei clienti. Grande Panda con le sue dimensioni compatte e una personalità inconfondibile, riflette i valori fondamentali del nostro brand: funzionalità, sostenibilità e design emozionale”.

La coppa in cristallo è stata consegnata da Maurizia Bagnato, direttore Innovazione e Vendite di Bosch Italia:

“In un momento complesso e competitivo, con nuovi protagonisti e strategie in continua evoluzione, le finaliste di quest’anno rappresentavano il vertice della tecnologia e del design europeo. Una dimostrazione di forza, visione e resilienza del nostro settore”.

Sul podio sono salite altre due vetture. La Giuria degli Opinion Leader ha scelto la Mercedes CLA, riconoscendone la capacità "di interpretare con linguaggio contemporaneo il dialogo tra design, tecnologia e sensibilità ambientale". Premio consegnato da Siegfried Stohr, ex pilota di Formula 1 con la Arrows e fondatore della scuola di guida sicura Guidare e Pilotare.

E la giuria popolare? Dai numerosi voti giunti online tramite il sito dedicato è arrivata la preferenza per un altro modello Stellantis, la Jeep. Marchio americano ma radici tutte italiane (design e produzione) per la nuova Compass capace di "unire innovazione accessibile e piacere di guida autentico, un binomio sempre più raro e per questo prezioso". La targa della Giuria Popolare è stata consegnata da Roberto Piatti, fondatore e Ceo di Torino Design, un altro esempio illuminante di "italianità", una società di design e ingegneria che lavora per brand di tutto il mondo ma ha saputo conservare identità, carisma e – soprattutto - indipendenza.