Fiat Grande Panda Kartell fa passerella al Salone del Mobile 2025

Fiat Grande Panda Kartell è protagonista del Salone del Mobile di Milano, in programma fino a domenica 13 aprile, presso lo stand Kartell. Fiat e Kartell sono due realtà italiane che nella loro storia hanno già avuto modo di collaborare: negli anni '50, Kartell progettò il leggendario portascì destinato alla prima generazione della Fiat 500. Con il passare degli anni legame si è poi evoluto proponendo progetti come la Fiat 500e Kartell del 2020, realizzata insieme al Centro Stile Fiat. Oggi, questo laboratorio creativo continua il suo percorso con la Fiat Grande Panda Kartell. A prima vista l'auto risulta essere ben riconoscibile: la livrea si distingue per il colore rosso vibrante che trasmette energia e passione, richiamando l'identità visiva di Kartell. Per ottenere un effetto visivo audace e d'impatto, la vettura presenta anche contrasti cromatici riprodotti dalla tonalità rossa degli esterni all'esclusivo Tasmania Blue degli interni.

L'unione di questi due colori crea un effetto pop sofisticato e riflette un'attenzione ai dettagli meticolosa. Caratteristico il logo Kartell che diventa un elemento decorativo centrale, posizionato in punti strategici come i cerchi, la parte posteriore e il terzo montante. All'interno dell'abitacolo, il branding è utilizzato in modo simpatico con il monogramma «kk» termo-goffrato che conferisce un effetto tridimensionale e caratterizza tutti i rivestimenti. Questi ultimi sono realizzati con tessuti all'avanguardia, come il Pop mélange canvas ed è diffuso l'uso di Policarbonato 2.0, un polimero di seconda generazione derivato da fonti rinnovabili, noto per la sua trasparenza, resistenza e leggerezza che è diventato emblema dei prodotti più iconici e sostenibili di Kartell.