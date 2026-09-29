Fiat Grizzly: il nuovo Suv per le famiglie che guarda a spazio e versatilità

TORINO - Praticità e stile sono da sempre il fiore all’occhiello di Fiat. La Casa torinese torna a presidiare un territorio che mancava da diversi anni nella sua gamma e lo fa con un modello pensato per la quotidianità. La Grizzly, mostrata per la prima volta al pubblico italiano al Salone dell’Auto di Torino, rappresenta uno dei tasselli più importanti del rinnovamento del marchio italiano. Un Suv compatto nelle dimensioni, ma progettato per offrire un abitacolo generoso e una marcata vocazione pratica, con una gamma di motorizzazioni che spazia dal benzina all’ibrido, fino ad arrivare all’elettrico.

La Grizzly è lunga 4,39 metri e nasce sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa architettura utilizzata dalla Grande Panda e condivisa con modelli come Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Il progetto prevede un passo più lungo rispetto alla Grande Panda e un’impostazione studiata per sfruttare al meglio ogni centimetro di spazio a disposizione. Il risultato è una carrozzeria dalle proporzioni verticali, con tetto alto, superfici squadrate e muscolose, oltre a una generosa altezza da terra che rafforzano l’immagine da Suv urbano.

Il design segue il nuovo corso stilistico di Fiat, fatto di geometrie semplici ma ben riconoscibili. Il frontale verticale è caratterizzato dai gruppi ottici a LED e dalla firma luminosa a pixel, così come già visto sulla Grande Panda, mentre la fascia anteriore in nero lucido contribuisce a sottolineare la presenza su strada della vettura. I passaruota marcati, le superfici laterali scolpite e i cerchi dal disegno geometrico aggiungono robustezza al profilo.

I montanti neri anteriori alleggeriscono la vista laterale rendendo il tetto flottante, mentre l’orso stilizzato, il nuovo simbolo della famiglia Grizzly, compare sul montante posteriore. La coda mantiene un’impostazione verticale, con lunotto compatto e sormontato da uno spoiler nero lucido a contrasto. Oltre all’ampio portellone, il posteriore è caratterizzato dai gruppi ottici incastonati nella carrozzeria e da uno sviluppo orizzontale che allarga visivamente il Suv della Fiat.

In occasione del Salone dell’Auto di Torino gli interni non sono stati ancora mostrati del tutto, ma emerge una plancia squadrata e sviluppata attorno a uno schermo centrale per l'infotainment e, anche in questo caso, una configurazione orientata alla semplicità d'uso. Troviamo, inoltre, un tunnel centrale che si sviluppa su due livelli offrendo, così, numerosi vani per riporre oggetti.

Così come il design esterno, anche l’abitacolo è derivato concettualmente da quello della Grande Panda, ma con una caratterizzazione specifica per il nuovo Suv Fiat punta in particolare su spazio, comfort e flessibilità, elementi che costituiscono il vero punto centrale del progetto. Anche la capacità di carico si colloca ai vertici del segmento, offrendo un bagagliaio che supera i 600 litri. Inoltre, sarà disponibile anche la configurazione a sette posti, che amplia ulteriormente il ventaglio di utilizzo per le famiglie.

Sotto il cofano la Grizzly proporrà una gamma articolata su più tecnologie. Si parte dalle motorizzazioni a benzina, passando alla mild hybrid fino ad arrivare all’elettrico puro, con potenze fino a 145 cv e disponibilità di cambi manuali e automatici. Per la versione termica, il Suv della Fiat si affiderà al tre cilindri 1.2 turbo da 100 cv con cambio manuale, mentre la mild hybrid abbina lo stesso propulsore a un sistema elettrificato a 48 volt e a una trasmissione automatica, per una potenza complessiva di 145 cv. La versione elettrica, invece, sarà proposta con una potenza nell’ordine dei 113 cv e con più tagli di batteria, così da offrire autonomie differenti a seconda delle esigenze.

La scelta di affiancare motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche risponde alla volontà da parte di Fiat di mantenere il modello accessibile a tutti le tipologie di clienti. La Grizzly non nasce quindi come vettura esclusivamente orientata alla transizione elettrica, ma come un Suv capace di accompagnare il pubblico in una fase nella quale le diverse tecnologie convivono ancora sul mercato.

La Grizzly sarà costruita in Marocco e arriverà sul mercato italiano nei primi mesi del 2027. Fiat ha inoltre scelto di accompagnare il lancio con la Community dei Grizzlies, uno spazio digitale dedicato al nuovo modello e pensato per creare un rapporto diretto con i potenziali clienti già prima della commercializzazione. A tal proposito, chi si registrerà entro il 12 ottobre 2026 e sottoscriverà un contratto entro il 31 dicembre potrà usufruire di un bonus di 500 euro. Dopo l’anteprima di Torino, la Fiat Grizzly sarà definitivamente svelata al prossimo Salone Internazionale dell’Auto di Parigi.