Fiat, in Argentina pick-up Toro è anche flexifuel. Debutta motore E-Torq EVO 1.8 da 130 cv benzina ed etanolo

BUENOS AIRES - Fiat Argentina ha lanciato sul mercato una nuova versione a benzina della sua pick-up Toro, mirante ad attrarre un pubblico più giovane, ed anche femminile, e una maggiore utilizzazione cittadina del veicolo. In una conferenza stampa a Buenos Aires, il presidente di Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, ha sottolineato l'impegno del gruppo a rispettare il programma di lanci di nuovi modelli «nonostante ci problemi economici esistenti e la fine dell'euforia commerciale del primo semestre del 2018». Rattazzi ha confermato che le vendite dell'anno in corso in Argentina si attesteranno sulle 800.000 unità e che per gli effetti della crisi potrebbero essere di 700.000 nel 2019.

Prodotto in Brasile a partire dal 2016, il pick-up Toro a gasolio, insieme al modello Strada, permette alla Fiat di controllare il 38% del mercato argentino di questo settore, una percentuale che si spera di aumentare grazie al contenuto innovativo tecnologico e tecnico del Toro benzina. Per recuperare terreno rispetto al suo principale rivale, la Renault Duster Oroch, Fiat ha messo a punto la versione a Benzina “Freedom” del suo pick-up intermedio. Come la Jeep Renegade, con cui condivide la piattaforma, questa versione del Toro dispone di un motore E-TORQ EVO 1.8 litri, da 130 cv. E' offerta, con un cambio automatico a sei marce, come la versione più accessibile della gamma, pur conservando un buon livello di equipaggiamento, confort e sicurezza.