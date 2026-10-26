Fiat Multiplina, il “coltellino svizzero” per la città. Pensata per i piccoli spostamenti quotidiani

A fianco del concept Multiplay, tra i prototipi Fiat al Salone dell'Auto di Parigi, è stata esposta anche la Multiplina, che ha la capacità di massimizzare lo spazio interno in un corpo vettura dalle dimensioni estremamente compatte. Pensato per essere un veicolo che va ad inserirsi tra la Topolino ed un'automobile di stampo tradizionale, Multiplina unisce un abitacolo a quattro posti, inserito in un corpo vettura compatto, alla modernità di un powertrain 100% elettrico. Ispirata alla Fiat 600 Multipla del 1956, che in una carrozzeria da 3,5 metri riusciva ad accogliere sei persone, la Multiplina ripropone questo concetto di spazio interno inserendolo in un nuovo contesto di mobilità.

La discendenza del concept dal modello storico si palesa attraverso il parabrezza avanzato, la livrea bicolore, mediante il caratteristico «baffo» anteriore ed il trattamento delle prese d'aria posteriori. Nello specifico, Multiplina è lunga 3,04 metri, larga 1,40 metri ed alta 1,53 metri, presenta un'architettura completamente elettrica da quadriciclo pesante L7 che le consente di esplorare uno spazio di mobilità compreso tra quello della Topolino e di una vettura convenzionale ed è stata pensata per brevi spostamenti quotidiani.

Il concept in questione nasce con l'intento di utilizzare meno risorse; infatti, mediante le dimensioni compatte, il peso contenuto ed un utilizzo intelligente dello spazio, consente ridurre l'impiego di materiali senza intaccare la praticità del veicolo nell'uso quotidiano. Un approccio che rispecchia il DNA di Fiat, un marchio che mira a rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile.