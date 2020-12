Fiat, per Nuova 500 altri due prestigiosi riconoscimenti. Green Car Automobile Awards e Car of the Year DrivingElectric

TORINO - Nuova 500 continua ad affascinare il pubblico europeo, come dimostrano in così poco tempo dalla presentazione i tanti riconoscimenti che le sono stati attribuiti. Doppia vittoria, prima in Francia e poi in Gran Bretagna, che va ad arricchire il suo prestigioso palmares. Nuova 500 ha infatti conquistato il titolo di Green Car agli Automobile Awards 2020 e quello di Car of the Year and Best Small Electric Car assegnato da DrivingElectric. Questi trofei si uniscono al premio Miglior Design 2020 attribuito dalla rivista tedesca Auto Motor und Sporte quello di Miglior Design Concept del famoso concorso internazionale Red Dot Design Award.

In particolare il riconoscimento di Green Car agli Automobile Awards 2020, è stato assegnato a Nuova 500 da una giuria di esperti del settore automotive, appassionati e consumatori finali, tra i quali l'invitato d'onore, l'attore e umorista Arnaud Ducret. E anche in Gran Bretagna il nuovo modello elettrico si è aggiudicato il prestigioso Car of the Year and Best Small Electric Car, attribuito dal sito specializzato DrivingElectric che ne ha apprezzato il design elegante, la tecnologia, l'autonomia utile fino a 320 km e il prezzo della sua entry-level Action.

Quattro premi prestigiosi, quindi, che confermano che dal punto di vista tecnologico e del design la Nuova 500 sia stata capace di rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica. Prima vettura 100% elettrica di FCA, resta sempre una vera 500. La batteria da 42 kW le consente un'elevata autonomia, fino a 320 km in ciclo WLTP, che arriva a 450 in ciclo urbano ed è dotata di serie, nelle due versioni Passion e Icon, di fast chargeda 85kW. Bastano 5 minuti per ricaricarla per percorrere 50 chilometri, più di quanto occorra per un utilizzo quotidiano medio. Inoltre il fast charge, ricarica l'80% della batteria in soli 35 minuti.

Dal punto di vista prestazionale, le batterie sono abbinate ad un motore elettrico con una potenza di 87 kW da 118 Cv, che assicura velocità massima di 150 km/h (autolimitata), accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi e da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi. Nuova 500 è equipaggiata con numerosi sistemi ADAS che rendono la guida più facile, sicura, semplice e anche divertente, oltre a essere la prima vettura del suo segmento a essere equipaggiata con la guida autonoma di livello 2. Gli ingegneri di FCA hanno anche voluto rendere la tecnologia più umana, implementando delle soluzioni specifiche,'tailor made'per 500. E' il caso dei contenuti avanzati di assistenza alla guida che permettono il controllo longitudinale e laterale della vettura, ai sensori che rilevano quando il guidatore ha le mani sul volante: il monitoraggio del livello di rischio è molto più preciso e questo consente di rendere meno intrusivi i warning automatici.

Grazie al Lane Centering, Nuova 500 mantiene inoltre la posizione al centro della corsia; l'Urban Blind Spotattraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono degli ostacoli. Mentre gli 11 sensori a 360 gradi offrono unadrone viewper evitare tutti gli ostacoli, quando si parcheggia e nelle manovre più complesse: una sorta di vista dal cielo che vede tutti gli ostacoli.