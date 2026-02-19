Fiat Qubo L ancora insieme alla nazionale giamaicana di bob. La pubblicità con gli atleti olimpici come nei primi anni Duemila

Si rinnova la collaborazione tra Fiat e la nazionale giamaicana di bob, già protagonista di campagne pubblicitarie del marchio nei primi anni Duemila. Il ritorno della partnership accompagna il debutto del nuovo Fiat Qubo L, modello destinato al segmento delle multispazio compatte. La nuova campagna, intitolata 'La Spinta', è ambientata in uno scenario alpino e racconta in chiave narrativa l'incontro tra la squadra caraibica e il Qubo L bloccato nella neve. Lo spot, firmato da Fabio Rovazzi insieme a Carlani e Dogana, sarà diffuso su tv, piattaforme digitali e social. Il Qubo L è proposto in configurazione a 5 o 7 posti, con passo corto o lungo, e si articola su tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima.

Il modello si caratterizza per un'impostazione orientata alla versatilità e alla funzionalità per l'uso familiare. Sul fronte motorizzazioni, Qubo L è disponibile con propulsori diesel, 100 e 130 Cv manuali e 130 Cv con cambio automatico, oltre a versioni benzina ed elettriche. Il modello sarà disponibile nelle concessionarie a partire da aprile. Fino al 28 febbraio, la versione benzina 1.2 da 110 CV con cambio manuale è proposta al prezzo promozionale di 20.950 euro, in caso di finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia e rottamazione di un veicolo fino a Euro 4.