Fiat, da lunedì 27 riapre Sevel e Cassino, tornano al lavoro oltre 10.000 operai

Lunedì 27 aprile riaprirà la più grande fabbrica italiana: la Fiat Sevel di Atessa, in Abruzzo, che normalmente sforna 1.200 furgoni Ducato ogni giorno su tre turni. La Sevel che assembla anche furgoni per Peugeot e Citroen ha circa 7.500 dipendenti. La riaperura sarà graduale e quindi almeno per i primi giorni dovrebbe coinvolgere circa 5.000 operai, si tratta in ogni caso della più massiccia ripresa del lavoro dopo la chiusura di metà marzo.

Ieri si è svolto un incontro fra la direzione aziendale e tutti i sindacati, Fiom compresa, durante il quale sono stati esaminati i nodi da sciogliere. FCA ha reso noto che si tratterà di un processo graduale e che tutto avverrà nella massima sicurezza sulla base dell'intesa già raggiunta a livello nazionale che - per quanto riguarda le condizioni sanitarie - è stata validata dal virologo Roberto Burioni.

La riapertura della Sevel comporta in automatico la ripresa del lavoro in altri "pezzi" dell'arcipelago Fiat che fabbricano propulsori e altri componenti del Ducato. Pertanto si tornerà al lavoro in alcuni reparti di Cassino, Pomigliano, Termoli e Mirafiori e anche in una grande fabbrica della Marelli, quella di Sulmona, che fornisce le sospensioni e altre componenti meccaniche a Sevel. Non è azzardato dire che complessivamente torneranno sulle linee di montaggio circa 10.000 persone.

FCA ha comunicato ai sindacati che ha già chiesto le autorizzazioni ai prefetti e ha presentato tutta la documentazione utile a certificare che gli operai lavorarenno nella massima sicurezza. Ad ogni lavoratore sarà consegnato un kit con mascherine, guanti e laddove necessario anche occhiali di protezione. L'intera fabbrica è stata sanificata con particolare attenzione agli spogliatoi, alla mensa, ai bagni e alle aree delle macchinette del caffé dove si potrà accedere in poche persone per volta. I lavoratori avranno poi dieci minuti a disposizione per pulire da se stessi la loro postazione di lavoro che sarà poi sanificata due volte al giorno da ditte specializzate. Agli ingressi sarà misurata la temperatura a tutti. Gli autisti dei tir che scaricheranno i componenti in magazzino non potranno scendere dai mezzi.

Domani si svolgerà un incontro fra FCA e la Regione Abruzzo, al quale sono invitati anche i rappresentanti sindacali, per determinare anche la nuova organizzazione dei trasporti collettivi. Gli autobus infatti viaggeranno con la metà dei posti liberi.

"E' stato un confronto molto positivo - ha sottolineato Raffaele Apetino, responsabile Fim-Cisl per FCA - Tra l'altro abbiamo chiesto e ottenuto che ai lavoratori Sevel vengano assegnate più mascherine, oltre a quelle previste dal kit, in considerazione del fatto che molti di loro raggiungono lo stabilimento con mezzi pubblici".

Spiega Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm: "La Fase 2 sta di fatto partendo. Ed è essenziale però che avvenga in modo graduale e soprattutto in piena sicurezza sia all’interno dei luoghi di lavoro sia nell’ambiente circostante, in particolare nei mezzi pubblici. Noi come sindacato stiamo facendo la nostra parte e proprio l'accordo con Fca costituisce un punto di riferimento".