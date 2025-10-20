Fiat si conferma auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Brand Stellantis presente con flotta di 50 modelli elettrici e ibridi

Una partnership che funziona molto bene. Fiat è nuovamente Auto Ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Il brand Stellantis sarà presente con una flotta di 50 modelli elettrici e ibridi. che include Grande Panda, Topolino, Fiat 600 nelle sue versioni elettrica e ibrida e la Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, tributo allo stilista. Sul celebre red carpet la Fiat Topolino 100% elettrica accoglie gli ospiti «in un giocoso omaggio - sottolinea Fiat - alla joie de vivre italiana».