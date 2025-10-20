Angelina Jolie sul tappeto rosso alla Festa del Cinema di Roma

Fiat si conferma auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Brand Stellantis presente con flotta di 50 modelli elettrici e ibridi

Una partnership che funziona molto bene. Fiat è nuovamente Auto Ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Il brand Stellantis sarà presente con una flotta di 50 modelli elettrici e ibridi. che include Grande Panda, Topolino, Fiat 600 nelle sue versioni elettrica e ibrida e la Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, tributo allo stilista. Sul celebre red carpet la Fiat Topolino 100% elettrica accoglie gli ospiti «in un giocoso omaggio - sottolinea Fiat - alla joie de vivre italiana».

lunedì 20 ottobre 2025 - Ultimo aggiornamento: 17:30