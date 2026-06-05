Fiat svela Grizzly e Grizzly Fastback, futuri modelli globali per la mobilità familiare

Fiat svela le prime immagini ufficiali di Grizzly e Grizzly Fastback, i due nuovi modelli destinati ad ampliare la gamma globale del marchio e a rafforzarne la presenza nel segmento C. Costruite su una piattaforma condivisa e pensate per i mercati internazionali, le nuove vetture rappresentano un ulteriore tassello della strategia del gruppo per rendere la mobilità familiare accessibile e adattabile a esigenze differenti. «Grande Panda ha segnato il ritorno di Fiat nella mobilità familiare accessibile. Con Grizzly e Grizzly Fastback completiamo questa gamma con due vetture progettate attorno a esigenze e stili di vita diversi, ma accomunati dalle stesse idee: una mobilità intelligente, accessibile e radicata nel Dna del design Fiat», ha dichiarato Olivier Francois, ceo di Fiat e Global CMO di Stellantis.

I due modelli condividono la stessa architettura ma si rivolgono a pubblici differenti. Grizzly punta su versatilità, abitabilità e praticità, con proporzioni più verticali che consentono di massimizzare lo spazio interno e il comfort per le famiglie, sia nell'utilizzo urbano sia nei viaggi più lunghi. Grizzly Fastback propone invece una personalità più dinamica, caratterizzata da una linea filante e da una maggiore capacità di carico longitudinale, pensata per chi cerca un veicolo dal carattere più sportivo e orientato al tempo libero. Entrambe le vetture saranno disponibili con una gamma completa di motorizzazioni, dal benzina alle versioni elettriche, e si distingueranno per una firma luminosa a Led dedicata e per un'impostazione degli interni focalizzata su tecnologia, funzionalità e qualità percepita.

Con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, Grizzly e Grizzly Fastback puntano a coniugare dimensioni compatte con elevati livelli di spazio a bordo e capacità di carico, elementi che Fiat indica come centrali nel posizionamento dei due modelli. Inseriti all'interno di un progetto industriale globale, Grizzly e Grizzly Fastback saranno commercializzati in diverse aree del mondo, con particolare attenzione ai mercati europei, del Medio Oriente e dell'America Latina, a partire dalla seconda metà del 2026.