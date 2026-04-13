Topolino e Gallo insieme alla Milano Design Week 2026. Versione speciale della microcar Fiat all'insegna del design urbano

Il colore diventa protagonista della mobilità urbana con Fiat Topolino, che in occasione della Milano Design Week 2026 si veste di corallo grazie alla collaborazione con il brand italiano Gallo. Il progetto segna un nuovo capitolo del dialogo creativo tra i due marchi, trasformando la microcar elettrica in un oggetto di design in movimento. Il filo conduttore è il corallo, tonalità che per l'occasione diventa elemento distintivo dell'intera operazione. Protagoniste sono quattro vetture, ciascuna con una livrea inedita. Tra queste spicca la versione a righe multicolor, reinterpretazione dello stile Gallo applicata per la prima volta anche agli interni, con sedili e dettagli personalizzati che estendono il linguaggio estetico dall'esterno all'abitacolo. Accanto a questa, tre ulteriori interpretazioni ispirate al mondo marino e alla natura completano il racconto visivo. E' previsto anche un allestimento dedicato alla Topolino Corallo, firmato dal designer Massimo Biancone, che amplia le possibilità di configurazione del modello.

Durante la Design Week, le quattro Topolino attraverseranno le strade di Milano come installazioni dinamiche, portando nel traffico cittadino un'interpretazione originale della mobilità. La base tecnica resta quella della microcar elettrica pensata per l'ambiente urbano. Compatta, lunga 2,53 metri, e guidabile anche dai più giovani, la Topolino offre una velocità massima di 45 km/h e un'autonomia fino a 75 chilometri grazie alla batteria da 5,4 kWh. La ricarica può avvenire in ambito domestico, mentre dimensioni e maneggevolezza la rendono adatta ai centri storici e alle zone a traffico limitato. L'abitacolo, caratterizzato da sedili sfalsati e ampie superfici vetrate, punta su luminosità e semplicità, mentre la nuova versione introduce anche un quadro strumenti digitale da 8,3 pollici con grafica rinnovata e più intuitiva. La collaborazione si estende anche al mondo lifestyle con una capsule di calze in edizione limitata, che riprende i temi cromatici e grafici del progetto.