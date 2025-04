Topolino in stile Gallo per la Milano Design Week. La microcar Fiat pensata per la città in 4 modelli glamour

Fiat Topolino porta l'allegria dei codici stilistici di Gallo per le vie della città di Milano in occasione della Design Week, in programma fino a domenica 13 aprile. Quattro esemplari di Fiat Topolino mostrano delle livree alternative al canonico color Verde Vita della piccola di casa Fiat, diventando un richiamo per passanti e curiosi che vengono colpiti dai colori accesi di Gallo. Il negozio Gallo di Via Durini 26 a Milano si è trasformato in uno spazio esperienziale, dove un allestimento speciale racconta l'incontro tra il mondo della microcar e quello della moda, attraverso un gioco di colori, materiali e ispirazioni che trasporta i visitatori in un'esplorazione tra design ed espressione artistica.

Inoltre, per ricordare questa collaborazione, Gallo ha realizzato un'edizione limitata di calze dedicate alla Fiat Topolino, disponibili nei suoi store milanesi e online. Per l'occasione ci siamo messi al volante della microcar per le vie del capoluogo lombardo, guardando la città da un altro punto di vista: quello di una vettura piccola (è lunga 2,53 metri), elettrica, con un'autonomia che raggiunge 75 chilometri con la batteria piena e che vanta una velocità massima di 45 km/h.

Una microcar pensata per la città, con un'abitacolo spazioso e luminoso grazie al tetto in vetro panoramico (per la versione Topolino) ma, al tempo stesso, essenziale. Pochi i tasti presenti se non i tre bottoni per la gestione della trasmissione. Il conducente ha a disposizione un display con tutte le informazioni di bordo, davanti cui è posizionato il volante, che risulta essere piuttosto grande.