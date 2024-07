Fiat Topolino sale sugli scaffali di Unieuro. Il leader della distribuzione dell'elettronica di consumo vende la piccola Full electric

«Allora, prendo il nuovissimo smartphone 5G che mi serve per il lavoro e la smart TV da 60 pollici. E già che ci siamo, aggiunga al conto anche una di quelle bellissime Fiat Topolino esposte in negozio. Vorrei quella con il logo “Dolcevita” inciso sul battitacco, con i cordoni in stile nautico al posto delle portiere che creano un look balneare ideale per permettere a mio figlio, non ancora in età da patente, di muoversi in sicurezza durante le vacanze al mare». Quello che potrebbe sembrare un dialogo ispirato alle previsioni dei guru dell’informatica che ipotizzano per l’automobile un futuro commerciale paragonabile a quello dei tanti device tecnologici con cui abbiamo – ci piaccia o no – sempre più confidenza è invece un dialogo realistico al quale potremmo assistere in uno dei 20 selezionati show room del gruppo Unieuro che hanno aderito all’accordo siglato tra Fiat e il leader italiano della distribuzione di elettronica di consumo.

Un’alleanza propiziata dalla condivisione di valori importanti come l’italianità, la tecnologia accessibile e la sostenibilità, il tutto nell’ottica della centralità del cliente, da molti sbandierata ma non da tutti messa poi concretamente in atto. Non deve stupire che un’iniziativa così all’avanguardia abbia per protagonista una leggenda dell’automobile italiana, oggi reinterpretata da una microvettura a due posti (comodi nonostante la lunghezza contenuta in 2,53 metri) con motore elettrico che si può guidare a 14 anni e rappresenta una soluzione accessibile e rassicurante negli spostamenti in ambito urbano anche per conducenti inesperti. Che la città sia il suo territorio d’elezione lo dicono i numeri: 8 cv di potenza, 44 Nm di coppia, batteria da 5,4 kWh, 80 km di autonomia e 45 km all’ora di velocità massima.

Sono il frutto di un gruppo propulsore ereditato da un altro prodotto Stellantis: la Citroën Ami, reinterpretata dal gusto e dalla creatività tutti italiani del Centro Stile di Torino che ha personalizzato le linee e scelto l’unico, brillante colore disponibile battezzato “Verde vita”. Oltre alla versione “balneare”, la Topolino elettrica – che si può arricchire con una sfiziosa serie di optional, tra cui l’altoparlante Bluetooth dedicato che Unieuro offre in omaggio agli acquirenti – si può avere anche con carrozzeria chiusa. In entrambi i casi, costa 9,890 euro, a prescindere da eventuali incentivi. Con il leasing di Stellantis Financial Services, la Topolino si può noleggiare per 48 mesi con un canone mensile che parte da 39 euro.