La Topolino si compra anche da Unieuro. La microcar Fiat in vendita da 39 euro al mese

Molti guru del settore sostengono che la distribuzione automobilistica dovrà seguire l’esempio dei “device” tecnologici che hanno rivoluzionato le nostre abitudini di consumatori. A dare ulteriore credibilità a queste previsioni scende in campo la Fiat, che quando si tratta di anticipare le nuove tendenze non è solita tirarsi indietro.

L’accordo stipulato con Unieuro, leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo dove opera con oltre 500 punti vendita e circa 5.400 dipendenti, prevede infatti che in 20 centri selezionati, il cui personale è reduce da una formazione specifica, il cliente potrà acquistare non soltanto tv color, smartphone ed elettrodomestici, ma anche la Fiat Topolino.

A ereditare questo nome leggendario nella storia del marchio è una proposta di micro-mobilità elettrica urbana guidabile a partire da 14 anni e proposta con carrozzeria sia chiusa, sia aperta in stile “balneare” caratterizzata dal logo “Dolcevita”. Se le caratteristiche tecniche (potenza di 6 kW /8 cv, batteria da 5,5 kWh, autonomia di 75 km e la velocità massima di 45 km orari) sono ereditate dalla Citroën Ami, lo stile – firmato dal Centro Stile di Torino – e soprattutto la scelta dei colori fanno la differenza: la Topolino propone l’unica livrea Verde Vita, coerente con la nuova filosofia cromatica Fiat che privilegia i colori vivaci e ha addirittura eliminato dalla sua “tavolozza” il grigio, che invece è la tinta d’elezione della “gemella diversa” francese.

Entrambe le varianti di carrozzeria presentano un listino di 9.890 euro, che scende a 7.544 grazie al contributo statale senza rottamazione. È prevista anche un’offerta finanziaria di Stellantis Financial Services della durata di 4 anni che prevede un primo canone anticipato di 2.579,22 euro, seguito da 47 rate mensili da 39 euro.

Nel presentare l’iniziativa entrambi i partner – rappresentati da Giuseppe Galassi, managing director Fiat e Abarth in Italia, e da Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Ceo di Unieuro – hanno evidenziato la comune propensione per l’innovazione, la sostenibilità e la soddisfazione del cliente, sottolineando come una mobilità urbana più rispettosa dell’ambiente costituisca una priorità per Fiat e un potenziamento dell’offerta Unieuro nel campo della eco-mobilità già frequentato con successo con una ricca offerta di biciclette e monopattini elettrici.