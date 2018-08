Fiesta Active, assistenza alla guida e tecnologia evoluta per il nuovo crossover Ford

Ford Fiesta Active offre una gamma completa di tecnologie di assistenza alla guida, già introdotte al lancio di nuova Fiesta. La piattaforma tecnica è basata su 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni. Una serie di dispositivi che consentono di monitorare a 360 gradi l’area intorno all’auto e alla strada. Un complesso che vanta una portata di 130 metri. Un valore che supera la lunghezza di un campo da calcio.

Gli ammortizzatori anteriori di Ford Fiesta Active sono stati ulteriormente ottimizzati grazie all’integrazione di sospensioni dotate di fine corsa idraulici, in grado di assorbire meglio gli urti e i sobbalzi derivati da una guida su superfici irregolari. La geometria unica del porta mozzo per le sospensioni, le impostazioni ad hoc per molle e ammortizzatori, si armonizzano al nuovo servosterzo elettrico e all’ESC.

I sedili sportivi disegnati per Ford Fiesta Active, disponibili con cuciture colorate che creano un motivo decorativo a barre orizzontali al centro degli schienali, garantiscono un supporto lombare per il guidatore e regolazione a quattro vie per guidatore e passeggero. Il tetto panoramico apribile, disponibile come optional, consente alla luce del giorno di entrare in abitacolo, alimentando così la sensazione di divertimento e tempo libero.

I cerchi in lega da 17 pollici di Ford Fiesta Active hanno un design esclusivo. Sono disponibili nelle finiture Rough Metal e Absolute Black. Lo stesso vale per alcune tonalità della carrozzeria di Active. Come le tinte Lux Yellow, Ruby Red e Blue Wave. Il badge Active, inoltre, impreziosisce i parafanghi anteriori e le soglie battitacco. A cui si aggiunge la possibilità di scegliere il tetto e le calotte degli specchietti a contrasto in colore nero.