Filante, in arrivo un nuovo grande crossover di Renault che sarà costruito in Corea con Geely

Renault si appresta a lanciare un crossover di grandi dimensioni che sarà sviluppato insieme a Geely e si chiamerà Filante, come il prototipo elettrico il quale ha appena dimostrato di poter percorrere oltre 1.000 km di ricarica con una batteria della stessa capienza della Scénic.

Il prototipo e il nuovo modello riprendono entrambi la Etoile Filante, altro prototipo progettato da Renault nel 1956 e che fissò diversi record di velocità grazie all’avanzato studio aerodinamico che le permise di marciare ad oltre 300 km/h sulle distanze di 1 e 5 chilometri. Ma è il significato etimologico di Filante ad aver convinto i manager francesi a riprenderlo per il prototipo da record elettrico e per il crossover che sarà lungo poco meno di 5 metri e prodotto a Busan, in Corea del Sud.

«Filante fa riferimento direttamente alle stelle cadenti, allo spazio e ai viaggi che illustrano perfettamente il design distintivo del nostro veicolo» ha dichiarato Sylvia Dos Santos, responsabile Strategia Naming della marca Renault. Quanto alla scelta della Corea, va ricondotta all’esperienza che il costruttore francese ha accumulato gli scorsi anni attraverso il marchio Samsung su un mercato che privilegia vetture di dimensioni medie e grandi dei segmenti D ed E.

C’è poi un elemento geografico, strategico e di alleanze: la Corea de Sud è oggi il paese a godere dei dazi più favorevoli verso gli USA, possiede un contesto tecnologico molto avanzato ed è a due passi dalla Cina, patria di Geely che fornirà la piattaforma sulla quale la Filante sarà basata. Con il costruttore cinese Renault ha in piedi discorsi decisamente importanti come Horse Powetrain, la joint-venture con la quale produce i sistemi di propulsione basati ancora su unità a combustione.

Verosimile dunque che la Filante benefici proprio dei servigi di Horse per motorizzarsi, da unità a combustione in purezza ad altre elettrificate, siano esse full hybrid e plug-in hybrid, con trazione anteriore o integrale. L’obiettivo è aumentare la penetrazione sul mercato coreano, dove Renault ha una quota di meno del 10%, e di aumentare la presenza su altri mercati internazionali. Per saperne di più, bisogna aspettare fino al 13 gennaio quando la Filante sarà svelata.