Find&Park, Verona città pilota per il sistema che aiuta a trovare il parcheggio sulle strisce blu

VERONA - Forse pochi sanno che l’automobilista medio spreca più di 2.500 ore della sua vita alla ricerca di un posto disponibile per parcheggiare nelle trafficate vie cittadine. Un’enormità, ma non è tutto: un recente sondaggio rivolto a un campione di 1007 persone dai 18 anni in su ha accertato che l’83% degli automobilisti italiani si sentono stressati e frustrati quando cercano un parcheggio; il 40% delle persone perde dai 6 ai 10 minuti per trovarlo e per il 9% i minuti persi si attestano dai 16 ai 20.

Per porre rimedio a questa situazione, e realizzare un business in linea con i tempi che cambiano, è sceso da tempo in campo il Gruppo EasyPark, proponendo innovative soluzioni per la gestione della sosta. La più recente si chiama Find&Park, applicazione innovativa in grado di rappresentare una concreta risposta a chi ogni giorno si confronta con questi problemi, contribuendo anche a ridurre traffico e inquinamento provocati dai veicoli in cerca di un posto.

Verona è la prima città italiana che ha deciso di avvalersi di questa novità scaturita dalla già nota App EasyPark (la più diffusa applicazione di mobile parking, con oltre 250 città coinvolte in Italia e più di 500 all’estero). Grazie alla nuova tecnologia predittiva il sistema aiuta gli utenti EasyPark a trovare parcheggio sulle strisce blu riducendo fino al 50% il tempo necessario per sistemare l’auto e contribuendo a ridurre lo stress, il traffico e l’inquinamento.

«A poca distanza dal lancio a Stoccolma, Copenaghen, Berlino e Barcellona, annunciamo con soddisfazione che Find&Park è disponibile anche a Verona. La nuova funzione all’interno dell’app EasyPark, frutto di dieci anni di ricerca e sviluppo, è nata per cambiare completamente la sosta e la mobilità in città», ha dichiarato con soddisfazione Giovanni Laudicina, Country Director di EasyPark Italia. «Crediamo che un’efficace gestione della sosta possa garantire una reale riduzione del traffico e delle emissioni nocive, e possa rendere le città più vivibili e smart» ha detto ancora il manager, esprimendo gratitudine verso l’amministrazione comunale di Verona e per la società di gestione della sosta AMT, e ricordando che la città scaligera è stata la prima in Italia dove è stato possibile attivare il servizio sin dal 2013.

Soddisfazione ha espresso anche l’assessore alla viabilità del Comune di Verona Luca Zadotto. «Questa nuova funzionalità, che va ad implementare e migliorare l’app EasyPark, ha una duplice valenza – ha detto l’assessore -. Aiuterà gli automobilisti che non possono usufruire dei mezzi pubblici a trovare in fretta un posto auto disponibile, senza perdere tempo girando per la città, e allo stesso tempo consentirà di ridurre il traffico e l’inquinamento causato dai veicoli che circolano sulle strade urbane in cerca di un parcheggio libero. La tecnologia diventa così un supporto importante».