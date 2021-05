Francesco viaggera in elettrico: Fisker realizzerà la prima “papamobile” zero emission

CITTA' DEL VATICANO - «Dopo una storica visita privata con Papa Francesco, la Santa Sede, ci apprestiamo a fare il primo trasporto papale completamente elettrico. Abbiamo in programma di consegnare questa singolare versione della Fisker Ocean a #PopeFrancis il prossimo anno». È il tweet con cui la Fisker, azienda costruttrice di veicoli elettrici, si è detta oggi pronta a realizzare una versione su misura della Suv Ocean per il Papa: durante l’udienza privata in Vaticano al fondatore Henrik Fisker, il progetto è stato presentato direttamente al Pontefice. E sul disegno stilizzato a anno, Bergoglio ha posto la sua firma, ‘Franciscus’.

«L’idea mi è venuta leggendo che il Papa è molto attento all’ambiente e all’impatto del cambiamento climatico sulle generazioni future», ha detto Henrik Fisker, che prevede di consegnare questa speciale one-off nel 2022. Il numero uno del marchio a emissioni zero ha poi anticipato qualche ulteriore dettaglio: «Gli interni saranno confezionati con materiali sostenibili di diversa natura, inclusi tappetini realizzati con plastica riciclata derivata da bottiglie raccolte nell’oceano». Essendo destinata al trasporto del Pontefice in eventi pubblici, la Suv elettrica sarà caratterizzata da un allestimento ad hoc, che prevede una grossa cupola di vetro, attraverso la quale - come accade in tali circostanze - il Papa potrà vedere e salutare i fedeli. Per il resto l’elettrica americana metterà a disposizione alcune caratteristiche che si prestano a questo genere d’impiego, a cominciare dagli interni spaziosi.