Flaminio Bertoni, omaggio in Francia all'“l'inventore del design automobilistico”. Leggendaria la collaborazione con André Citroën

"È l'inventore del design automobilistico»: omaggio in Francia a Flaminio Bertoni, il designer e scultore italiano nato a Varese il 10 gennaio 1903 e universalmente considerato tra i migliori disegnatori di automobili di tutti i tempi. Un titolo ottenuto soprattutto grazie alla sua leggendaria collaborazione con André Citroën, il fondatore dell'omonimo gruppo che gli diede l'opportunità di dare forma alle sue automobili. A Antony, vicino Parigi, DS, 2CV e Traction Avant hanno sfilato in omaggio al loro 'padre' Bertoni. È proprio ad Antony, all'epoca quartier generale del centro stile Citroën, dove elesse domicilio in Francia e dove è sepolto.

Sabato, in occasione dell'anniversario della morte, il 7 febbraio 1964, 24 auto da collezione e una DS in versione carro funebre hanno inscenato una spettacolare processione fino alla tomba del genio lombardo trapiantato in Francia: un omaggio postumo a quello che sulla lapide viene ricordato come lo 'styliste Citroën'. Autorizzata dal comune, la ricostituzione dei funerali era anche volta alla realizzazione, con tanto di droni, di un documentario, 'Flaminio's Goddess', del regista olandese Kasper Verkaik. «Il concetto del nostro film - afferma l'artista citato dal giornale Le Parisien - è seguire la DS in viaggio attraverso Francia e l'Italia per scoprire chi era il suo padre stilistico, quale vita ha condotto e come il suo slancio artistico e le sue frustrazioni lo hanno portato a creare un'icona francese». Per tanto tempo, aggiunge il regista, Bertoni è rimasto nell'ombra.

Michelin, il gruppo che nel 1932, acquistò Citroën, gli vietò anche le interviste. Nel 1957, quando la DS venne premiata alla Triennale di Milano per il miglior design industriale, Bertoni «non venne nemmeno invitato alla cerimonia», deplora Verkaik. Il film dovrebbe uscire nel 2027 in Olanda e in Italia. Ma «speriamo che Flaminio's Goddess possa trovare un pubblico anche in Francia - auspica ora il regista - visto che dopotutto, la DS è una vera icona francese». Bertoni venne scelto da André Citroën anche grazie ai consigli della moglie italiana, Giorgina Bingen, entusiasta per l'estro creativo di quel giovane connazionale sbarcato in Francia.