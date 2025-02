Fleximan colpisce ancora: abbatte autovelox che rilevò 4.000 violazioni nel 2024

La persona che usa la flex per tagliare l'autovelox sulle strade, soprannominato Fleximan, ha colpito ancora. Come riporta il Messaggero Veneto, nella nottre tra domenica e lunedì, sulla strada Pontebbana a Codroipo (Udine) gli agenti della Polizia locale hanno trovato l'apparecchiatura a terra. Un episodio analogo meno di due mesi fa, a metà dicembre, nella zona, a Bertiolo. All'incrocio tra la statale 13 e via Oltre Ferrovia, in un tratto dove il limite è di 70 chilometri orari, all'autovelox sono stati svitati i bulloni alla base e il palo è caduto in un fosso. Sono già stati predisposti gli interventi per il ripristino. Il quotidiano ha anche fatto ricerche stabilendo che multe e incassi inviate lo scorso anno per eccessi di velocità rilevati da quell'autovelox sono state 3.100 alle auto e un migliaio ai camion e sono stati emessi verbali per 365 mila euro (di cui pagati solo 237 mila).