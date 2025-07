Flins, lo scrigno della storia di Renault. In mostra al nuovo museo della Regie 125 anni dell'epopea del brand

FLINS - Centoventicinque anni di storia dell’auto in mostra al nuovo museo di Flins. Si tratta dello storico stabilimento Renault, recentemente convertito in un hub sostenibile, dedicato al recupero di materiali che trovano nuova vita insieme ai veicoli storici restaurati e riportati allo stato originale. Inaugurato nel 1952, dal 2027 aggiungerà uno spazio espositivo aperto al pubblico, con visite e mostre distribuite su oltre 2.400 metri lineari di archivi, documenti e oggetti, che narrano la gloriosa storia di Renault. Un luogo dove gli appassionati potranno acquistare anche manifesti e poster, bozzetti di design, macchinine e giocattoli, auto a pedali, coppe e medaglie, ma anche opere che costituiscono la bibliografia della Casa.

Uno scrigno della storia a quattro ruote di Renault, automaticamente associato alla produzione delle compatte di successo della Losanga, come la prima R5, la Clio e, fino a qualche mese fa, la compatta elettrica Zoe. Situato davanti allo stabilimento, ai margini delle città di Flins ed Elisabethville, il nuovo edificio farà da ponte tra questi centri urbani ed il mondo Renault, che convivono da oltre 70 anni. Fungerà da collegamento tra la città ed il sito industriale. Progettata dall'architetto Jacob Celnikier, la nuova struttura riprende le forme ortogonali dello stabilimento disegnato da Bernard Zehrfuss, architetto vincitore del Prix de Rome 1939. La facciata appare frammentata, con aperture ascendenti che lasciano intravedere sullo sfondo tutta la portata della Collezione. Che, inevitabilmente, include numerose auto storiche, tutte conservate e restaurate con cura, tanto che oltre la metà delle quali è ancora marciante. Non poteva mancare la prima auto della Régie, la Type A del 1898, progettata dal 21enne Louis Renault che, forte di un’innovativa trasmissione a presa diretta, spianò la strada alla produzione di serie. Anche grazie alle prestazioni notevoli garantite dal motore anteriore da 200 cc, che permise alla Type A di divorare la Rue Lepic, la via più ripida di Parigi, alla vigilia di Capodanno. I dodici amici di Louis Renault che assistettero alla prova ne rimasero impressionati, tanto da recapitare immediatamente i primi dodici ordini.

Ma a Flins ci sarà posto anche per altri modelli anteguerra, al fianco di monoposto di Formula 1, mitiche Alpine e concept-car visionarie. Non potevano infatti mancare testimonianze storiche dell'impegno sportivo della Losanga, oggi impegnata in Formula 1 con il brand Alpine. A Flins sarà possibile ammirare da vicino la Renault RS01 del 1978, la prima monoposto di Formula 1 equipaggiata con motore Turbo che portava il V6 di 1,5 litri a 530 cavalli di potenza per un peso a secco di circa seicento chilogrammi. Poco distante, la gloriosa Renault Alpine A442B vincitrice dell’affascinate 24 Ore di Le Mans nel 1978, con i piloti Didier Pironi e Jean-Pierre Jaussaud. Fu un triofo per le sovralimentazione. Come accennato, la nuova struttura ospiterà un'officina di restauro dedicata agli interventi su meccanica e carrozzeria gestita da sei tecnici specializzati.

La collezione cambierà nel tempo, ampliandosi con nuovi arrivi e con la vendita degli esemplari doppi. I giorni 6 e 7 dicembre di quest’anno sarà organizzata un'asta a cura di Artcurial. Sarà il prologo della successiva apertura al pubblico sottolineata da Arnaud Belloni, Chief Branding Officer di Renault. «Per la prima volta, Renault spalanca le porte del suo patrimonio: un luogo inedito, pieno di vita e aperto a tutti per celebrare oltre 125 anni di innovazione, design e passione per le auto. Ciò che vedranno i visitatori è semplicemente mozzafiato: migliaia di oggetti, centinaia di opere d'arte, ma soprattutto uno spettacolo unico al mondo, auto iconiche allineate sui pallet, come gioielli sospesi in aria. Una scenografia spettacolare, degna dell'incredibile storia che abbiamo scritto e che vogliamo condividere».