In Accademia rombano motori da campioni. Folla di vip alla première della nuova Audi A5

Toccare il futuro da vicino, osservarne le caratteristiche e le peculiarità non è cosa da tutti. Per questo all’evento esclusivo in cui è stata svelata la nuova Audi A5 si sono raccolti appassionati di quattro ruote ma anche estimatori di oggetti in cui l’avveniristico design e la potenza raccontano una visione. È infatti noto come sia insito nel Dna di Audi l’attitudine al progresso e lo sguardo rivolto al futuro.

Nei particolari spazi dell’Accademia della Scherma si sono così ritrovati rappresentanti di radio, sport e imprenditoria. In primis ecco il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay Linus, che ha avuto il ruolo di ideale ambasciatore, conducendo un talk insieme a personaggi del mondo dello sport come la campionessa di tennis Flavia Pennetta, dell’imprenditoria come Matteo Zoppas e dello spettacolo con il geniale artista Renzo Arbore.



Tra ricordi e visioni di cambiamento, il talk ha rivelato e svelato le novità della best seller Audi A4 evolutasi nella Audi A5, in un percorso narrativo all’insegna della trasformazione e della capacità di ascoltare. Rapiti dalla bellezza e dall’interessante dialogo tanti ospiti vip come Rudy Zerbi, critico musicale e conduttore radiofonico, il calciatore e attore Andrea Maestrelli e la scrittrice ed opinionista Elisa D’Ospina. I colleghi di riprese cinematografiche quali Jenny De Nucci, Miriam Galanti, Paola Bettinelli, Rocco Fasano e Sara Ricci si sono ritrovati davanti alla nuova generazione denominata Audi A5, che rappresenta l’esemplificazione dell’approccio tecnologico del brand nell’interpretare il presente e il futuro della mobilità.

Luigi De Laurentis, produttore cinematografico e Angelo Di Livio, ex calciatore e opinionista sportivo si aggiravano rapiti dalla bellezza dell’auto, il designer Diego Thomas ne apprezzava la visione futuristica e il ciclista Flavio Valabrega, la stilista Ginevra Odescalchi e l’attore Giacomo Giorgio erano particolarmente interessati alle novità tecnologiche. La nuova Audi A5 ha infatti un approccio basato su due piattaforme premium, elettrica e termica, entrambe manifestazione dell’avanguardia Audi come, rispettivamente, nuovo riferimento tecnologico della mobilità ad elettroni e stato dell’arte della tecnologia mild e plug-in hybrid. Il futuro di un’icona è adesso nelle mani dei suoi numerosi acquirenti.