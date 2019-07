Fondazione Laureus, Mercedes e campione di surf Fioravanti al fianco della Onlus per i bambini disagiati

OSTIA - Lo sport per aiutare i bambini che vivono disagi sociali. Laureus, la Fondazione senza scopo di lucro, sostenuta da Mercedes, svolge un ruolo straordinario in questo settore in quattro città italiane dove più alti sono gli indici di abbandono scolastico o di ragazzi emarginati. A Milano, Napoli, Torino e Roma decine di istruttori professionisti, a stretto contatto con le scuole di provenienza dei ragazzi, svolgono attività sportive finalizzate all’inserimento, al recupero dei ragazzi. L’analisi dei bisogni unità ad progetto educativo personalizzato. E poi la formazione l’orientamento e il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Sulla spiaggia di Ostia Laureus ha mostrato i risultati ottenuti con il surf: bambini portati dal primo contatto con l’acqua alla voglia di gareggiare, di fare gruppo, di esserci insomma. Ma non solo surf. Altri gruppi di ragazzi seguono i corsi di basket, pallavolo e così via. Lo sport, insomma, come meccanismo educativo capace di produrre effetti positivi nell’ambito familiare e scolastico.

Sono circa 1400 in Italia i ragazzi provenienti da contesti a rischio che hanno avuto accesso ad attività sportive gratuite con il prestigio educativo di psicologi ed educatori Laureus. Sono state coinvolte 39 scuole nei progetti educativi e sportivi. Attività che hanno coinvolto 85 insegnanti ed educatori impegnati in 16 attività sportive. Spesso è accaduto e accade che si scoprono veri e propri campioncini. Laureus, proprio per questo ha scelto là strada dell’affiliazione a società sportive che operano sul territorio in modo da offrire la possibilità ai ragazzi anche di gareggiare. La scelta delle società, naturalmente, avviene dopo un rigorosa selezione in modo da dare ai ragazzi il meglio quando vogliono proseguire delle attività sportive. “Grazie all’aiuto di Mercedes - dice Alessandra Braga, psicologa-psicoterapeuta dell’età evolutiva e dell’adolescenza, direttore della Fondazione Laureus Italia - abbiamo raggiunto traguardi straordinari. È entusiasmante il rapporto che si crea con i ragazzi che quasi mai abbandonano i corsi. E registriamo continuamente anche vistosi passi in avanti dal punto di vista comportamentale e scolastico”.