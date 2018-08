Ford, 10 milioni di Mustang: l'auto sportiva con la produzione più elevata di tutti i tempi

DETROIT - Dieci milioni. Non è il prezzo in dollari al quale è stata aggiudicata qualche storica «regina della strada» in una delle aste miliardarie che fanno da cornice al Concorso d'eleganza di Pebble Beach. Ma il numero fa ancora più impressione se si pensa che è riferito alla produzione di un unico modello, che per di più non è un'utilitaria destinata alla diffusione di massa ma un'icona della sportività «made in Usa».

A tagliare il prestigioso traguardo è stata infatti la Ford Mustang che, alla veneranda (per un'automobile) età di 54 anni non accusa il minimo segno di stanchezza, dimostrandosi anzi più vitale che mai, confermandosi per mezzo secolo – secondo le rilevazioni di Ihs Markit – la coupé sportiva più venduta negli Usa che per il terzo anno consecutivo rivendica il medesimo primato anche a livello mondiale.

L'esemplare numero 10.000.000 uscito dalla fabbrica di Flat Rock, nel Michigan, è una GT Convertible con livrea Wimbledon White equipaggiata con un V8 da 450 cv abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Stesso colore e medesima carrozzeria scoperta della prima Mustang del 1964 che però – il tempo non è passato invano – aveva nel cofano ben altro propulsore, sempre V8 come vuole la scuola motoristica americana, ma con 164 cv e cambio meccanico a 3 rapporti.

Le differenze rispetto alla progenitrice non si fermano qui: la più recente declinazione della Mustang, appena introdotta in Europa sulla scia di un modello che del 2015 ha conquistato 38.000 automobilisti del Vecchio Continente, può infatti abbinare al 5.0 da 450 cv anche la nuova trasmissione automatica a 10 rapporti in grado di garantire l'accelerazione 0-100 in 4,3 secondi. Per chi non si accontenta c'è anche l'edizione limitata Bullit dedicata all'omonimo film interpretato nel 1968 da Steve McQueen: livrea color «Dark Highland Green», V8 con potenza portata a 459 cv e coppia massima di 529 Nm, esclusivamente con cambio manuale.