Ford Go Further, 16 veicoli elettrificati nel futuro prossimo: la metà entro il 2019

AMSTERDAM - Ford si prepara a introdurre 16 veicoli elettrificati dei quali la metà già entro l’anno. L’annuncio arriva da Amsterdam in occasione di Go Further, l’ormai tradizionale appuntamento con il quale la casa dell’Ovale Blu presenta i propri prodotti e le proprie strategie per l’Europa.



«Il veicolo giusto, al momento giusto, al giusto costo» è il mantra con il quale Steven Armstrong, l’amministratore delegato di Ford Europa, ha descritto questa vera e propria ondata di elettroni che spazia dall’ibrido mild a 48 Volt fino all’elettrico, per il business fino alle alte prestazioni. Avranno l’ibrido a 48 Volt la Fiesta, la Focus, il Transit Connect e anche la nuova Kuga di terza generazione, che è stata svelata in contemporanea negli USA dove continuerà a chiamarsi Escape e sarà anche full hybrid e ibrida plug-in. Della gamma elettrificata farà ovviamente ancora parte la Mondeo che è l’unica auto a offrire l’ibrido classico – ad autoricarica e in grado di muovere il veicolo a emissioni zero su brevi tratti – su una station wagon di classe media.

Ma non è solo la Kuga l’unica novità assoluta. Arriverà infatti anche in Europa la Explorer, il Suv a 7 posti da tempo commercializzato negli USA e che si posizionerà al di sopra della Edge proponendosi solamente con un sistema ibrido plug-in composto da un V6 3 litri turbo e un motore elettrico inserito nel cambio a 10 rapporti per un totale di ben 450 cv e 840 Nm di coppia. L’altro veicolo plug-in hybrid sarà il Transit Custom, dotato però di un terzo sistema, stavolta in serie e composto da un motore elettrico di trazione e dal 3 cilindri mille turbo che estende fino a 500 km l’autonomia dagli iniziali 50 km della ricarica. Il Transit Custom sfrutterà anche nuove piattaforme telematiche di mobilità che consentiranno di ottimizzare il traffico, migliorando il servizio e riducendo in costi. Nella gamma dei veicoli commerciali ci sarà anche il Transit elettrico.

E non è finita qui. La campagna di Ford prevede anche un grande ritorno, quello della Puma che non sarà più la sportiva due posti che abbiamo conosciuto a cavallo della fine degli anni ’90 e 2000, ma un crossover destinato a posizionarsi evidentemente al di sotto della nuova Kuga. Ma il crossover più sorprendente e rappresentativo della nuova strategia di Ford lo vedremo nel 2021, sarà elettrico e avrà lo stile e le dimensioni della Mustang. Il nome in codice è Mach1, come una delle tante declinazioni sportive che storicamente appartiene alla sportiva dell’Ovale Blu. Avrà un’autonomia di 600 km (WLTP) e prestazioni degne del blasone di Ford, in grado di impensierire le varie Tesla Model Y, Audi E-tron, Mercedes EQC e Jaguar I-Pace.

Ford prevede di realizzare il 50% delle vendite nel 2025 con i veicoli elettrificati, ma non ha precisato con quali quote tra le varie tecnologie, in particolare per l’elettrico. Questa voce specifica è infatti oggetto dei colloqui in corso con il gruppo Volkswagen per un’alleanza che, partita dai mezzi commerciali e dalla guida autonoma, potrebbe estendersi anche alla condivisione di piattaforme specifiche per auto elettriche, come la MEB che il marchio di Wolfsburg si è detto più volte disponibile a spartire con altri soggetti.