Ford a Goodwood Festival of Speed con line-up 100% elettrica. Dalla Mach-E GT alla Fordzilla P1 ideata con i gamers

GOODWOOD - In occasione dell’edizione 2021 del Goodwood Festival of Speed che si terrà nel West Sussex (Regno Unito), Ford si prepara ad esibire un line-up interamente elettrico di auto da strada, da corsa e prototipi, rinnovando il suo impegno a continuare a garantire le più coinvolgenti esperienze di guida a tutti i clienti, indipendentemente dalla scelta del tipo di propulsione: mild hybrid, hybrid, plug-in hybrid o completamente elettrica. Ford sta già ulteriormente affinando i driving dynamics delle auto sfruttando le prestazioni e i vantaggi garantiti da motori elettrificati altamente reattivi con coppia elevata. Oltre a non voler scendere a compromessi sul piano dell’esperienza di guida nel suo percorso verso l’ottimizzazione dell’efficienza della propulsione elettrica, l’Ovale Blu ha dichiarato di voler puntare tutto sul piacere di guida, per garantire esperienze emozionanti ai possessori e rendere i veicoli Ford accattivanti anche a motore spento, a esempio durante la ricarica. Non mancheranno esperienze digitali connesse, grazie al modem integrato FordPass Connect, all’app FordPass e a sofisticate tecnologie come il Sync di nuova generazione.

L’Ovale Blu ha annunciato quest’anno che la gamma di vetture, in Europa, avrà, per ogni modello, una versione completamente elettrica o plug-in hybrid entro la metà del 2026 e passerà nel 2030 al 100% elettrico. Mustang Mach-E GT (la versione con le prestazioni più elevate di Mustang Mach-E, il suv 100% elettrico) farà il suo debutto questo fine settimana sul circuito di Goodwood, celebre per i tratti in salita. Mustang Mach-E GT genera fino a 487 cv di potenza e monta le sospensioni adattive MagneRide 4 abbinate a un sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni per garantire una risposta e un’agilità degne di un’auto sportiva. Sempre al Goodwood Festival of Speed, farà il suo debutto globale al pubblico il concept di auto da corsa Team Fordzilla P1, sviluppato grazie alla collaborazione tra i designers dell’Ovale Blu e la community dei gamer.

Alla base di questo prodotto la filosofia dello human centric design: la Team Fordzilla P1 è la prima auto progettata per le piste virtuali, nata dalla collaborazione tra la famosa casa automobilistica e i gamers ed è apparsa per la prima volta in una livrea nuova di zecca per celebrare il 55° anniversario della vittoria di Ford alla 24 ore di Le Mans, dove l’Ovale Blu conquistò l’intero podio. Quasi 250.000 fan hanno inviato il proprio voto via Twitter per scegliere alcuni elementi come la posizione dei sedili e l’aspetto del cruscotto e del cambio, contribuendo a creare l’auto da corsa virtuale definitiva, progettata al 100% per garantire una guida emozionante sui circuiti digitali.