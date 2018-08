Ford, arriva Active. Anche Fiesta diventa crossover, tecnologia e look ricercato

COLONIA - Dici Fiesta e pensi che la realtà sia soltanto quella conformata ad una semplice vettura da uso prevalentemente urbano. E invece contenuti e contenitori aumentano, pur mantenendo fede alla specifiche tipiche di uno dei modelli più celebri della Casa dell’Ovale Blu. Così la scelta si amplia, le conformazioni di carrozzeria si aggiornano. Perché Ford Fiesta non è una semplice utilitaria, ma una serie di modelli realizzati ad uso e consumo di clientele differenti. E dato che il mercato è focalizzato su Suv e Crossover, ecco l’avvento della variante Active. Versione che la stessa denominazione indica come la più dinamica all’interno della famiglia Ford Fiesta.

Una dinamica intesa non soltanto come prestazione su strada, ma soprattutto come versatilità d’impiego. Perché la Active altro non è che l’edizione crossover della compatta dell’Ovale Blu. Una discesa in campo che si differenzia dalle specifiche offerte invece dal modello EcoSport. Ma ridurre la questione ad una Fiesta un poco più alta, sarebbe oltremodo sbagliato. Perché la linea Active definisce, come successivamente vedremo pure su Focus, le versioni crossover dei modelli Ford. Edizioni che si distinguono dal resto della gamma sia alla voce design che a quella tecnica.

La nuova Fiesta Active si presenta all’appello più alta e più larga. Due indicazioni utili per inquadrare al meglio la tipologia di vettura. Particolari che si realizzano grazie ad un altezza di guida rialzata di 18 millimetri, mentre l’aumento delle carreggiate si quantifica in 10 millimetri. Questo per quanto riguarda il look propriamente tecnico, perché a livello di design sono diversi i dettagli caratterizzanti. Specifiche appositamente studiate per questa tipologia di versione, che assumono quindi un certo valore di esclusività. Come ad esempio i cerchi in lega da 17 pollici realizzati per la Fiesta Active e disponibili in due differenti tinte. In tema di colori, anche quelle che riguardano la carrozzeria sono state studiate ad hoc per questa versione. Una scelta in linea con lo “spirito outdoor” promosso dall’edizione Active. I cui elementi estetici sono anche funzionali per un impiego non propriamente urbano. Come la presenza delle barre portatutto sul tetto, oppure ancora come il fascione paracolpi che segue il perimetro inferiore della vettura.

Anche a bordo le cose sono cambiate. Non tanto per la scenografia o per la grafica, affine alle altre Ford Fiesta, quanto per la scelta dei materiali e degli accostamenti cromatici. La sezione infotainment è nuovamente capitanata dal sistema Sync 3, che si avvale della collaborazione pure di Android Auto ed Apple CarPlay. Lo schermo touch che presenzia al centro della plancia può arrivare sino ad 8 pollici di grandezza, quando abbinato all’impianto B&O Play, che si avvale anche di un sistema subwoofer. Un dettaglio che avvalora potenziali velleità premium della compatta Fiesta Active. Due le prese Usb, una all’interno del vano sotto il bracciolo centrale, l’altra vicino al tasto “mode” di cui in seguito. Connessione dello smartphone facile ed immediata. E il fatto di poter impiegare il proprio telefono come navigatore ha sicuramente il vantaggio di godere di una cartografia sempre aggiornata. La differenza più significativa sul fronte dell’utilizzo ad di fuori delle mura cittadine, è la presenza proprio del tasto mode nella porzione inferiore della plancia. Oltre alle modalità Normal ed Eco (disponibile solo con il cambio manuale), annovera pure quella Active. In questo particolare modo il controllo di stabilità e quello di trazione, unitamente alla centralina demandata al controllo dell’erogazione del motore, sono calibrati per fornire la massima trazione possibile sui fondi a scarsa aderenza. Esempio pratico di come la definizione Active non sia solo sulla carta, ma abbia pure un riscontro pratico.

Riscontro che però non minimizza le impressioni su strada, perché l’alternativa edizione di Fiesta conferma nuovamente praticità e divertimento alla guida. Ma con il vantaggio di essere Active. L’assetto è votato al comfort e la posizione di guida rialzata dovrebbero essere maggiormente ad uso e consumo delle signore. Bene la manovrabilità del cambio, così come la stabilità complessiva dell’auto. Che per quanto sia pensata per l’impiego cosiddetto outdoor, non disdegna una condotta decisamente più brillante. Così in un colpo solo si possono assecondare sia le esigenze della mamma, che quelle del resto della famiglia.

Le motorizzazioni ripercorrono la medesima offerta di Ford Fiesta e si rifanno al mondo EcoBoost per i benzina e Tdci per i diesel. Con potenze che vanno dagli 85 cavalli del 3 cilindri 1.0 nella variante meno potente, sino ai 140 di quella più prestazionale. Nel mezzo i propulsori a gasolio da 85 e 120 cavalli, offerti dal 1.5 Tdci.

Mentre i prezzi ufficiali partono da 18.400 euro, anche se in fase di lancio sono disponibili tutta una serie di promozioni che assicurano un notevole risparmio al cliente finale.