Ford alla Milano Design Week tra avventura e innovazione. Bronco e Puma protagonisti dell'evento

Sarà una Milano Design Week 2025 all'insegna dell'avventura e dell'innovazione, per Ford che sarà presente all'appuntamento milanese con due modelli iconici della gamma, ovvero Bronco e Puma. «Il mondo dell'auto è una delle massime espressioni del design - ha detto Sabina Grixoni, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Ford Italia - per questo siamo felici di partecipare a questa Design Week con due dei nostri modelli più iconici». «Bronco e Puma - ha detto ancora Grixoni - nella sua neonata versione elettrica, sono due modelli che rappresentano le due anime del nostro marchio: quella sempre pronta all'avventura, che non ha paura di sporcarsi, e l'anima più giovane e moderna, che incarna l'energia pulsante della città. Elemento comune un design che ispira e che ha fatto la storia della nostra azienda».

Dall'8 al 13 aprile, il Filson Store di Corso Garibaldi si trasformerà in un'installazione dal titolo 'A Taste of Rugged Beauty', curata con la direzione creativa di Stefano Regina. Protagonista sarà Ford Bronco, fuoristrada americano, simbolo di libertà, avventura e anche di una bellezza un po' ruvida, tratto distintivo dello stile Filson. Il 9 aprile dalle 18,30, un esclusivo party celebrerà il connubio tra queste due icone americane, con un allestimento immersivo che trasformerà il cortile del flagship store in un camping, tra creazioni artigianali, mobili upcycling realizzati in collaborazione con NABA e WP Archivio.

In contemporanea, Ford Puma Gen-E, l'elettrica che incarna lo spirito urbano, sarà protagonista al MUDEC Museo delle Culture di Milano, sostenendo la mostra 'Dal muralismo alla street art - MUDEC Invasion'. Per l'occasione, la street artist Alice Pasquini ha creato una speciale versione di Puma Gen-E, trasformandola in un'opera d'arte che celebra l'energia creativa della città.