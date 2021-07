Ford, aperti ordini per la Mustang Mach-E GT. La versione più entusiasmante del nuovo Suv full electric

Ford ha annunciato che sono aperti gli ordini per la Ford Mustang Mach-E GT, versione più entusiasmante del nuovo suv completamente elettrico lanciato dall’azienda. La propulsione ha una coppia maggiore di qualsiasi altro veicolo da strada mai prodotto da Ford per i clienti europei e Mustang Mach-E GT è l’auto a cinque posti dell’Ovale Blu con l’accelerazione più elevata: è in grado di passare da 0 a 100 km/h (0-62 mph) in soli 3,7 secondi. La trazione integrale a doppio motore con alimentazione elettrica, le avveniristiche sospensioni adattive MagneRide e il sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni consentono di unire una risposta da auto sportiva a un’estrema agilità. La Mustang Mach‑E GT vanta inoltre una calibrazione della trazione che, rispetto alle altre varianti a trazione integrale del modello, impegna una percentuale maggiore della coppia a livello dell’asse posteriore.

La nuova modalità di guida Untamed Plus è progettata per aiutare il pilota a mantenere il giusto equilibrio tra coppia e potenza, al fine di garantire un tempo di giro coerente in pista e regolare simultaneamente trazione e controllo della stabilità per rendere l’esperienza di guida più emozionante, quando le normative e le condizioni lo consentono. Il modello vanta caratteristiche premium, tra cui sedili sportivi Ford Performance, cerchi in lega da 20 pollici di serie, carrozzeria dalla linea esclusiva nei colori Cyber Orange e Grabber Blue, che fanno emergere il design potente ed elegante del SUV senza rinunciare all’inconfondibile impronta dell’auto sportiva più venduta al mondo.

Dotata di batteria extended range da 88 kWh (utilizzabili) di serie, la Mustang Mach-E GT consente a chi ama la guida sportiva di affidarsi senza riserve a un veicolo elettrico al 100%, con un’autonomia fino a 500 km WLTP tra una ricarica e l’altra. La possibilità di ricaricare con una potenza fino a 150 kW consente di ottenere una media di 97 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica e di passare dal 10% all’80% della capacità della batteria nel giro di 45 minuti circa.