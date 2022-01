Ford apre nuovo centro di design a Shanghai. Nel 2021 il Gruppo ha venduto 625.000 veicoli in Cina, + 3,7%

SHANGHAI - Ford Motor Co. ha aperto ieri un nuovo stabilimento di design in Cina a Shanghai con una mossa considerata un’importante passo per la casa automobilistica statunitense che punta ad aumentare gli investimenti nel mercato cinese. Con strutture di classe mondiale come un laboratorio di modelli in argilla a grandezza naturale, è l’unico centro di progettazione automobilistico completo nel centro di Shanghai. L’azienda ha dichiarato che impiegherà le ultime tecnologie per creare prodotti futuri che soddisfino le richieste dei consumatori cinesi e allo stesso tempo guidino le tendenze globali. Concentrandosi sulla progettazione e sullo sviluppo di prodotti per il mercato cinese, il centro ha capacità di design che riguardano l’intero processo automobilistico come la ricerca di tendenze in questo campo, la progettazione degli interni e degli esterni dei modelli, il design di esperienze interattive digitali e la produzione di modelli in argilla a grandezza naturale.

Al centro di design, i progettisti possono rivedere i modelli di argilla con un grande schermo a Led ad alta risoluzione 8K e con le più recenti attrezzature di realtà virtuale, allo stesso tempo revisionando e fornendo i dati rilevanti attraverso un dispositivo di scansione tridimensionale. L’anno scorso, Ford ha venduto quasi 625.000 veicoli in Cina, con un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente, mentre il suo marchio Lincoln ha registrato le migliori vendite annuali da quando è entrato nel Paese asiatico. La forza lavoro nel campo del design di Ford in Cina è aumentata di circa dieci volte negli ultimi due anni e più di tre quarti del team di design creativo dell’azienda è composto al momento da giovani progettisti locali sotto i 35 anni.