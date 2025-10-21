Ford apre in una scuola di Roma la prima carrozzeria-laboratorio per formare i professionisti dell’auto

Ford va a scuola per formare i professionisti del futuro delle sue officine. Una risposta concreta del costruttore alla necessità di competenze specialistiche per automobili che sono profondamente cambiate rispetto al passato, con un alto contenuto tecnologico e motorizzazioni elettrificate. Il progetto che vede Ford a fianco degli istituti tecnici italiani si chiama Ford Youth Academy e ha fatto tappa a Roma, dove la casa automobilistica ha inaugurato una carrozzeria all'avanguardia presso l'Istituto Professionale "De Amicis-Cattaneo", nello storico quartiere di Testaccio. Frutto di un'importante ristrutturazione da parte di Ford, questo “laboratorio” per aspiranti meccanici ed esperti di elettronica rappresenta un centro di formazione di alto livello per i futuri addetti del settore automotive.

A Roma la prima carrozzeria-laboratorio in una scuola. La Ford Youth Academy è stata avviata nel 2021, ma questa nella Capitale è la prima carrozzeria che una casa automobilistica inaugura all'interno di un istituto scolastico in Italia. L'iniziativa sottolinea l'impegno di Ford nello sviluppo delle competenze e offre un’opportunità unica agli studenti e alle studentesse (purtroppo ancora poco numerose negli istituti tecnici) di accedere a un percorso formativo che unisce il meglio delle tecniche di riparazione tradizionali alle competenze richieste dai veicoli di ultima generazione.

“Investire in un progetto di questo tipo, per noi, significa investire nel futuro”, ha affermato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia durante la cerimonia di inaugurazione, alla presenza della Prof.ssa Giovanna Giammarruto, Dirigente Scolastico I.I.S. De Amicis-Cattaneo di Roma, Daniele Parrucci, Delegato del Sindaco di Roma, il delegato della dott.ssa Anna Paola Sabatini, Direttore dell'Ufficio Scolastico per il Lazio, Danilo Vicca, Dirigente Ambito Territoriale di Roma, studenti e docenti. “Quello in officina, in carrozzeria, è un mestiere che oggi richiede competenze specifiche, conoscenza tecnologica, attenzione al dettaglio e tanta passione”, ha proseguito Faltoni. “Grazie a progetti come questo tante ragazze e tanti ragazzi si avvicinano al mondo del lavoro con una preparazione già solida e in grado di rispondere alle esigenze del mercato”.

In queste strutture, infatti, si insegnano le vere competenze che servono nel mondo del lavoro: non conoscenze astratte, ma quelle che le aziende – come Ford – richiedono. Non a caso, il costruttore ha già assunto quest’anno 37 giovani tra i 600 quelli che hanno avuto accesso alla Ford Youth Academy. Dal 2021, invece, sono 800 gli studenti convolti, più di 150 quelli che hanno svolto il tirocinio e 70 le assunzioni.

Che cosa è la Ford Youth Academy. Ford Youth Academy è il programma nazionale di Ford Italia che, nell’anno accademico 2024/2025, ha coinvolto 39 istituti e circa 600 studenti in tutta Italia. L’iniziativa che unisce formazione teorica e pratica, portando le competenze e le tecnologie del mondo dell’automotive direttamente tra i banchi di scuola. Solo negli ultimi dodici mesi, 56 studenti hanno svolto un tirocinio e 37 di loro sono stati assunti direttamente nella rete di concessionari Ford.

I percorsi formativi sono basati su tirocini strutturati e attività sul campo in affiancamento ai trainer Ford e al personale dei concessionari. Forte di questi successi, e con una rete di scuole e partner sempre più solida, la Ford Youth Academy guarda già al futuro: da settembre 2025 è ripartita con una nuova stagione ricca di progetti, ampliando le aree di formazione e introducendo nuovi ambiti strategici per il settore automotive.

All’Istituto De Amicis-Cattaneo come in officina Ford. La nuova carrozzeria Ford dell’Istituto di Istruzione Superiore De Amicis-Cattaneo è un laboratorio dove si impara il mestiere. Il progetto rappresenta un ponte concreto tra scuola e impresa, capace di formare professionisti con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il nuovo spazio riproduce gli standard delle officine Ford più moderne: sistemi di verniciatura avanzati, attrezzature per materiali innovativi e per l’intervento su veicoli elettrificati, un nuovissimo forno di verniciatura. Ma parla anche la lingua dei più giovani, con un murale che raffigura il lavoro di squadra e racconta una storia fatta di passione. Protagonista un Ford Explorer, rivisto con gli occhi dei bimbi: diventa una “macchinina” con cui tante mani giocano, smontando ogni pezzo, e ricostruendolo insieme. Un’opera che evoca i sogni e l’infanzia, e celebra il quartiere Testaccio, dove la scuola è sita, con chiari riferimenti iconografici alla comunità.

La realizzazione di questa carrozzeria è stata possibile anche grazie al contributo di partner tecnologici che hanno fornito attrezzature all’avanguardia. In particolare, Polin-ac ha fornito il forno di verniciatura, Wurth ha contribuito con attrezzature e utensili specifici per la carrozzeria, BASF ha messo a disposizione le vernici di ultima generazione, e 3M ha fornito materiali di consumo e attrezzature essenziali per le operazioni quotidiane.