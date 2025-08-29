Ford conquista un nuovo record al Nürburgring con il suo F-150 Lightning SuperTruck

NÜRBURGRING – Prosegue imperterrita la conquista di record da parte della Ford. Dopo aver siglato il riferimento tra i furgoni con il Transit SuperVan 4.2, la Casa dell’Ovale Blu è tornata sull’iconico circuito del Nordschleife per firmare un’altra impresa. Questa volta a infrangere un nuovo record è stato il Ford F-150 Lightning SuperTruck che ha fermato le lancette del cronometro in 6’43”482 diventando, così, il veicolo più veloce della sua classe oltre ad essere, in assoluto, il quinto prototipo più rapido sull’Inferno Verde.

La doppia impresa targata Ford è avvenuta in un solo giorno con le due vetture elettriche, nate dal programma EV Demonstrator della Casa americana, che hanno scritto una pagina che resterà negli annali di storia della pista più impegnativa del mondo. Oltre al prestigio di aver ottenuto due record sul Nordschleife, per Ford è stato un importante banco di prova per mettere alla prova, in un contesto così estremo, soluzioni che vedremo in futuro sui veicoli dell’Ovale Blu.

L’F-150 Lightning SuperTruck è il risultato di una collaborazione tra Ford e la austriaca Stard Advanced Research and Development, già partner nel progetto Transit SuperVan 4.2. Gli ingegneri, lavorando in sinergia, hanno puntato su un pacchetto tecnico senza compromessi. Il powertrain è composto da tre motori elettrici alimentati da una batteria con celle NMC Ultra-High Performance, una combinazione che consente di erogare oltre 1.600 Cv.

Numeri che, uniti a un’aerodinamica estrema, hanno reso il Ford F-150 Lightning SuperTruck un prototipo capace di generare fino a 2.720 kg di carico a 240 km/h, con appendici che comprendono un’ala anteriore a triplo elemento, un imponente diffusore posteriore e un alettone posteriore dotata di più elementi. A completare il pacchetto, ci sono freni carboceramici, sospensioni appositamente realizzate e pneumatici Pirelli P-Zero a calzare cerchi in magnesio.

Già nella Pikes Peak International Hill Climb del 2024, Romain Dumas era riuscito a stabilire il riferimento completando i 19,99 km, e le 166 curve, fermando il cronometro in 8’53”553. Lo stesso pilota francese, già recordman assoluto al Ring con la Volkswagen ID.R, ha quindi indossato nuovamente casco e tuta per sfidare l’Inferno Verde. Il Pik-Up Ford, ulteriormente affinato, ha quindi divorato i 20,83 km del Nordschleife stabilendo il miglior crono in 6’43”482.

Superare una sfida simile significa testare la tecnologia al limite e renderla pronta per la strada. A sottolinearlo è stato Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance: «Quando le nostre vetture e le nostre soluzioni sopravvivono al Nürburgring significa che sono pronte a qualsiasi cosa». Ogni progresso ottenuto in pista diventa un beneficio concreto per chi guida un veicolo Ford nella vita quotidiana. Infatti l’aerodinamica sviluppata tra i cordoli si traduce in efficienza in autostrada, mentre i sistemi che preservano le batterie in un giro lanciato garantiscono affidabilità anche nel traffico cittadino di tutti i giorni.