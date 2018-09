Ford, un crossover elettrico in stile Mustang. La Mach 1 arriverà nel 2020 con 500 km di autonomia

DEARBORN - Ford sta preparando un crossover elettrico per il 2020 che sarà ispirato nello stile e nello spirito alla Mustang. La notizia non è nuova, ma ora c’è una prima immagine della parte posteriore che – così come annunciato – restituisce davvero l’impressione che si tratti della famosa sportiva di Dearborn.

Nome in codice: Mach 1. Non a caso, quando Ford parlò per la prima volta di questa vettura, la battezzò temporaneamente Mach 1, ovvero una delle denominazione storiche adottate per le versioni sportive della Mustang al pari di GT, Boss, Supersnake, Shelby ed altre ancora. Di lei si sa che sarà prodotta su una piattaforma specifica per auto elettriche, una delle 5 previste dal piano strategico di Ford che entro il 2022 prevede 40 modelli elettrificati dei quali 16 elettrici puri e 24 ibridi con un investimento di 11 miliardi di dollari.

Ricordando i vecchi amici. A questa nuova generazione di automobili Ford con la batteria sta pensando il Team Edison, un gruppo di lavoro trasversale capitanato da Darren Palmer e ispirato a Thomas Edison, autore di invenzioni fondamentali nel campo dell’elettricità e amico del fondatore della casa americana, Henry Ford. L’Edison Team ha il proprio quartier generale al centro di Detroit e la sua missione non è solo quella di sviluppare solo mezzi elettrici, ma anche l’intero ecosistema che li deve circondare e di farlo con un approccio assolutamente libero, alla ricerca di nuove idee.

Andrà forte per 500 km. Una di queste è sicuramente l’identificazione del futuro con uno dei veicoli storici di Ford, uno dei pochi che ha resistito nei decenni e che resisterà anche ai nuovi piani di Ford che punta a dare sempre più spazio a Suv e crossover mandando in pensione le tradizionali berline. Secondo le indiscrezioni, il crossover elettrico non dovrebbe conservare il nome Mach 1, ma manterrà invece la promessa di avere gradi prestazioni e percorrere con una ricarica completa 300 miglia, ovvero circa 500 km.