Ford da record al Nürburgring: la GT Mk IV è la vettura termica più veloce di sempre sul Nordschleife

NÜRBURGRING – Il Nordschleife, con i suoi oltre 20 chilometri di curve, saliscendi e compressioni, continua a rappresentare uno dei banchi di prova più estremi per qualsiasi costruttore automobilistico, non a caso viene soprannominato il “Green Hell”. L’Inferno verde è il teatro di battaglia dove le vetture si sfidando contro il cronometro, misurandolo il limite ingegneristico, e i piloti danno sfoggio della loro maestria e del loro coraggio. Su questo asfalto leggendario Ford ha scritto una nuova pagina della propria storia con la Ford GT Mk IV, firmando un tempo destinato a lasciare il segno negli annali del tracciato tedesco.

La vettura americana, studiata espressamente per la pista, ha infatti fermato le lancette del cronometro a 6 minuti 15 secondi e 977 millesimi. La Ford GT Mk IV è diventata così la vettura più veloce mai realizzata da un costruttore statunitense sul Ring e la terza più rapida in assoluto nella storia del tracciato. Ma, record ancora più impressionante, la hypercar da track-day dell’Ovale Blu è diventata la vettura termica più veloce e percorrere la Nordschleife.

Risultato che segna il coronamento di una carriera strepitosa ed estremamente longeva della Ford GT. Il record appena ottenuto arriva, infatti, a dieci anni dal debutto della terza generazione della supercar americana che conquistò la vittoria di classe della 24 Ore di Le Mans 2016, a sessant’anni esatti dall’inizio della leggendaria epopea della GT40. La GT Mk IV, che rappresenta l’atto conclusivo della vettura a Stelle e Strisce, ha quindi celebrato nel migliore dei modi questa dinastia.

Realizzata in soli 67 esemplari, la hypercar della Ford nasce come un progetto senza compromessi e sviluppato per massimizzare le prestazioni in pista. A muovere il tutto ci pensa il V6 EcoBoost biturbo capace di erogare oltre 800 cv, abbinato a una trasmissione racing specifica e a sofisticate sospensioni Adaptive Spool Valve sviluppate insieme a Multimatic. Il passo allungato e la carrozzeria in fibra di carbonio in stile “long tail” sono soluzioni appositamente studiate per aumentare la stabilità e generare carico aerodinamico, elementi fondamentali per ottenere un tempo record.

Per sfruttare appieno un simile potenziale serviva però un pilota all’altezza della sfida. La scelta è quindi ricaduta su Frédéric Vervisch, pilota ufficiale Ford Racing e profondo conoscitore del Nordschleife, dove ha già trionfato due volte alla 24 Ore del Nürburgring . La sua esperienza si è rivelata determinante per interpretare al meglio sia la vettura, tanto sofisticata quanto esigente, che l’impervio tracciato.

Al termine dell’impresa, Vervisch ha lasciato trasparire la sua emozione: «Guidare la Ford GT Mk IV al Nürburgring è un’esperienza diversa da qualsiasi altra. La vettura è un’arma assoluta, ogni input riceve una risposta immediata e precisa. Nonostante si sfreccia su tratti estremamente impegnativi, come il Flugplatz, la vettura trasmette una fiducia incredibile permettendoti di spingere sempre di più. Senti la storia del tracciato e percepisci tutta la capacità degli ingegneri Ford Racing che hanno messo il cuore in questa macchina. Stabilire questi record è un sogno che si realizza, la dimostrazione di ciò che è possibile quando la passione incontra la precisione».

Il risultato ottenuto dalla GT Mk IV non è un episodio isolato, ma è l’ultimo dei tanti record marchiati Ford Racing, che utilizza il Nürburgring come laboratorio a cielo aperto. Negli anni, il marchio americano ha portato sul circuito tedesco veicoli estremamente diversi tra loro, dai prototipi elettrici come il SuperTruck F-150 Lightning fino alle interpretazioni più radicali di modelli di serie come Mustang GTD e Transit SuperVan.

Ogni progetto ha contribuito ad accumulare dati, esperienza e soluzioni tecniche che vengono poi trasferite, almeno in parte, sulle vetture stradali. Il record della GT Mk IV è quindi la classica ciliegina sulla torta che celebra le capacità tecniche e ingegneristiche della Ford. Rappresenta, inoltre, un nuovo punto di partenza che vedrà la Casa americana impegnata, a partire dal prossimo anno, nella categoria regina del FIA WEC. Nel 2027 Ford scenderà in pista nella classe Hypercar del Mondiale Endurance puntando alla corona iridata e al trionfo assoluto della 24 Ore di Le Mans.