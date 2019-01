Ford, “ecoincentivi” per cambio auto con 10 anni di vita. Per Fiesta fino a 6mila euro, Kuga arriva a 7.500

ROMA - Il parco circolante italiano è pari a circa 37 milioni di autovetture e di queste circa 13 milioni sono ormai “maggiorenni” ed hanno quindi una anzianità superiore ai 18 anni, cosa che le rende soggette ai frequenti blocchi alla circolazione. Un dato che fa riflettere e che ha convinto Ford Italia, anche in virtù delle nuove normative introdotte, ad avviare la campagna con l’emblematico slogan “Ecotassa no. Ecoincentivi si”. Obiettivo: affrontare il problema delle emissioni agevolando la sostituzione delle auto ad elevata anzianità mettendo a disposizione dei consumatori gli ecoincentivi Ford e la formula d’acquisto IdeaFord.

Per esempio, Fiesta godrà di un ecoincentivo fino a 6.000 euro, Ecosport fino a 5.650, la Focus di ultima generazione fino a 6.700 euro e Kuga fino a 7.500 euro. Per poter accedere a questi ecoincentivi bisognerà possedere una vettura che abbia almeno 10 anni di vita; una platea estremamente ampia perchè coinvolge anche le vetture omologate Euro 4, portando il numero totale di potenziali interessati a circa 25 milioni. Agli ecoincentivi Ford, su Fiesta Focus Ecosport e Kuga, si affiancherà anche l’IdeaFord declinata per tutti i modelli interessati con la formula anticipo zero e prima rata ad aprile 2019.