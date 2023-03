Ford Explorer Sport, reveal il 21 marzo per nuovo crossover elettrico su piattaforma MEB

La nuova collaborazione tra Ford e Volkswagen sta per mostrare i suoi frutti, se è vero che già il prossimo 21 marzo (giorno fissato per questo reveal) il primo modello dell’Ovale Blu costruito sulla piattaforma elettrica Meb del Gruppo tedesco uscirà dalle linee di montaggio di Colonia. I riflettori si accenderanno sul crossover medio Explorer Sport, che era già stato annunciato ‘genericamentè nel programma dei nuovi modelli elettrici Ford, e che servirà nello storico impianto di Colonia a sostituire parzialmente l’output della Fiesta con motori Ice e che fermerà le sue catene di montaggio nel corso del 2023. Entro il 2024 arriveranno altri due modelli 100% elettrici (probabilmente solo uno utilizzerà la piattaforma fornita da Volkswagen) e - nell’ambito dell’investimento totale di oltre 1,8 miliardi di euro - questo stabilimento verrà completato con un impianto per l’assemblaggio di batterie che inizierà ad operare nel 2024.

«La corsa per portare la mobilità elettrica in Europa è iniziata - aveva commentato Stuart Rowley, presidente di Ford Europa, al lancio dei piani - e il Centro di elettrificazione Ford di Colonia progetterà e produrrà i nostri futuri veicoli elettrici per i clienti di tutta Europa. Con questo investimento - aveva detto - Ford è impegnata nella sua posizione di produtture di auto in Germania e sottolinea il suo impegno a plasmare il futuro elettrico». Ford Explorer Sport è un crossover di medie dimensioni a cinque posti basato sulla piattaforma Meb di Volkswagen e avrà un’autonomia elettrica di 500 km. Alcune immagini teaser sono state condivise tramite Twitter e il canale LinkedIn di Martin Sander, general manager di Ford Model e Europe.