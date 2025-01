Ford F-150, da 48 anni primo tra i pick-up in Usa. Guida anche classifica dei modelli preferiti in Nordamerica da 43 anni

Dal 1977, puntualmente ogni fine anno Ford rilascia un comunicato in cui sottolinea la sua leadership con i modelli F-Series nelle vendite di pick-up nel mercato degli Stati Uniti. Anche nel 2024, per il 48mo anno consecutivo, F-Series si conferma come il light truck più venduto d'America, totalizzando l'incredibile risultato di oltre 33 milioni di unità immatricolare dal 1977 e segnando - il record è ancora più importante - anche il suo 43mo anno come modello più venduto in assoluto della nazione, «L'eredità duratura della F-Series non è solo il risultato della nostra incessante ricerca di miglioramento - ha dichiarato Andrew Frick, presidente di Ford Blue che è la società dell'Ovale che si occupa del settore veicoli commerciali - ma anche un riflesso della fiducia che è sempre più solida tra Ford, i nostri concessionari e i clienti».

Dal modello F-150 (che celebra tra l'altro il suo 50mo compleanno nel 2025) all'F-600, il successo della Serie F si basa sull'impegno di Ford nell'offrire una vasta gamma di propulsori per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Dai motori alimentati a benzina e gasolio al PowerBoost Hybrid, senza dimenticare il recente F-150 Lightning completamente elettrico. Inoltre l'F-150 2024 offre la più elevata potenza rispetto a qualsiasi altro pick-up a benzina della sua categoria. La gamma Serie F 2025, sottolinea il comunicato, evidenzia il costante impegno di Ford all'innovazione, alla capacità e alla tecnologia avanzata. Lo mostrano funzionalità come il sistema di guida autonoma in autostrada BlueCruise, il Pro Power Onboard trasforma il pick-up in una fonte di energia mobile e il nuovo portellone posteriore Pro Access offre un accesso e un utilizzo migliorati del cassone, anche durante il traino.