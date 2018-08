Ford Fiesta ST, grinta hot-hatch e divertimento sicuro con il nuovo 1.5 tre cilindri da 200 cv

COLONIA - Ford Fiesta sa essere “multiforme” non solo per la variante Crossover dal titolo di Active, ma pure per quella sportiva ST. L’evoluzione del mondo Hot-hatch sancisce il turbo come regola fondante. Una scelta condivisa dalla nuova Ford Fiesta ST, che già sulla versione precedente adottava questo tipo di motorizzazione. Solo che l’idea di downsizing ha da tempo preso piede in quel del Blue Ovale. Tanto che la cubatura e il frazionamento precedente sono risultati eccessivi per il nuovo modello. Così da 4 si passati a 3 cilindri e la cilindrata è scesa da 1,6 a 1,5 litri. Il collegamento alle ruote è garantito nuovamente da un cambio manuale a sei rapporti, ma con l’avvento del differenziale autobloccante di tipo a slittamento limitato Lsd. Un’innovazione che sul mercato italiano è di serie. Un dispositivo che conferma la Fiesta ST come sportiva di razza.



E se il numero di cilindri potrebbe sembrare insufficiente, basta accendere il motore per cambiare idea in breve tempo. In primis perché il rumore è degno di nota, sia per via di un attento studio della linea di scarico, sia perché l’impianto audio amplifica opportunamente il sound del piccolo tre cilindri. E poi non va dimenticato il quadro prestazionale: 200 cavalli e 290 Nm di coppia motrice. Che tradotti in prestazioni significano 6,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 232 km/h. La scenografia di Fiesta ST è relativamente dimessa, con qualche chicca a livello aerodinamico. Lo stesso vale per la vita di bordo, in cui i sedili Recaro sono l’elemento di spicco. Da sottolineare poi la presenza del tasto mode, che regola le diverse modalità di guida: normale, sport e circuito. Oltre al fatto che la piccola Fiesta sia praticamente l’unica del segmento a poter vantare il launch control.

L’assetto, quando sono in pista i cerchi da 18” (di serie i 17”), non è di quelli che definiresti confortevole. Ma almeno è pronto all’uso in fase di rilascio, con un retrotreno attento ai trasferimenti di carico, che però non compromette la stabilità. Un giocattolo su quattro ruote, capace di soddisfare anche i palati più raffinati. Lo sterzo è decisamente diretto in relazione alla tipologia di vettura e assicura sempre una risposta rapida e puntuale. Proprio come la coppia che il differenziale Lsd regola tra le due ruote anteriori. Mai troppo brusco nell’azione, si addice anche ad una guida rilassata nel quotidiano.

Ad alimentare la fruibilità della vettura del Blue Ovale non c’è solo la garanzia del divertimento su strada, ma pure la variante 5 porte di carrozzeria. Il sistema Sync 3 completa il quadro dal punto di vista multimediale. Quanto ai prezzi, la nuova ST è disponibile a partire da 26.000 euro (+750 la 5 porte). Tutto compreso. Fatta eccezione dei cerchi da 18 pollici. Di serie sono da 17.