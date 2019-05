Ford Focus Active, sicurezza al top: evoluti i dispositivi di assistenza alla guida

LAGO DI GARDA - Active, per essere più indipendenti e, in parte, anche più intraprendenti. Prima della Focus, Ford ha già offerto la Ka+ e la Fiesta in variante crossover. La declinazione ispirata ai Suv è a listino con una dotazione più generosa, oltre che con un assetto e, come dire, uno spirito diverso. La Ka+ Active ha una posizione di guida rialzata di 2,3 centimetri, monta una barra antirollio anteriore più ampia e vanta lo sterzo con Electronic Power Assisted Steering. Il modello è a listino con due motori. Quello a benzina è il Ti-Vct da 1.2 litri da 85 cavalli la cui coppia è stata ritoccata del 10% ai bassi regimi rendendo la citycar dell’Ovale Blu da 3,93 metri di lunghezza un pizzico più “spudorata”. Quello a gasolio è l’EcoBlue da 1.5 litri da 95 cavalli montato per la prima volta su questo modello. Entrambe le unità sono abbinate di serie allo Start&Stop ed al cambio manuale a cinque marce con emissioni dichiarate di CO2 di 129 e 108 g/km. Il prezzo è di 13.250 euro per la prima, che è anche guidabile dai neopatentati, e di 14.750 per la seconda.



Tra le altre tecnologie, la Ka+ Active dispone del sistema di infotainment a comandi vocali Sync 3 con schermo tattile da 6.5 pollici’’. La dotazione standard include anche il controllo della trazione con partenza assistita in salita, il limitatore di velocità ed il rifornimento senza tappo Easy Fuel. Anche la best seller Fiesta, in versione Active (che nel Belpaese incide per circa il 15% sui volumi) ha un assetto rialzato (18 millimetri in più) ed esteticamente si distingue anche per le barre al tetto con finiture nere e, tra le altre cose, anche per i cerchi in lega da 17 pollici. Misura 4,07 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza ed 1,5 in altezza con un bagagliaio la cui capienza oscilla fra i 311 ed i 984 litri. Con uno dei due motori, lo stesso a gasolio della Ka+ da 85 cavalli, ma abbinato alla trasmissione manuale a sei marce, può venire guidato anche da chi ha appena fatto la patente.

L’altra unità, l’EcoBoost a benzina da 1.0 litri, è da 100 cavalli ed è offerta sia al cambio manuale sia a quello automatico a sei rapporti. La Fiesta Active dispone di serie del selezionatore per tre modalità di guida: Normale, Eco ed Anti slittamento. Assieme alla nuova Focus Active, Ford viene così incontro alla crescente domande dei clienti. «In Italia – osserva Fabrizio Faltoni, presidente e Ad della filiale nazionale dell’Ovale Blu – ormai il quaranta per cento dei privati compra un Suv». Con questo “allestimento” Ford ritiene di aver trovato «il giusto compromesso tra le prestazioni di una berlina e la versatilità di un fuoristrada». Active è una proposta più impegnativa nel prezzo e ciò nonostante Faltoni dichiara di aspettarsi che, assieme alla declinazione St Line, la Focus Active raggiunga l’80% delle vendite. Un obiettivo importante, ma ai clienti italiani la machina piace così: ispirata al Suv.