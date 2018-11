Ford gioca al Lucca Comics e trasforma la Mustang in una “Hero Car”

LUCCA - Ford “gioca” con i propri modelli corteggiando il vasto pubblico degli appassionati di gaming e comics. Dopo la presenza alla fiera specializzata di Colonia Gamescom, l’Ovale Blu ha debuttato alla rassegna del fumetto di Lucca, dove ha esibito la Mustang #FightTheDarkness, cioè una hero car nata dalla cooperazione con Fabrizio De Tommaso, noto illustratore italiano.

La hero car realizzata dal giovane disegnatore, classe 1985, di Dylan Dog e Morgan Lost, due degli albi più famosi (assieme a Tex Willer) della galassia Sergio Bonelli Editore, è la “visione” dell’incontro della muscle car americana (10 milioni di esemplari prodotti e da tre anni l’auto sportiva più venduta al mondo) con il mondo dei fumetti. La Mustang #FightTheDarkness è stata dipinta con colori acrilici e bombolette spray.

L’energia della macchina trasmette all’uomo comune che diventa supereroe: «Quando ho scoperto che si trattava di una Mustang di colore nero - ha dichiarato De Tommaso - ho pensato subito a un lampo di luce che la avvolgesse, per poi trasformarsi ed esplodere dal cofano in energia pura”, ha commentato Fabrizio De Tommaso. L’illustratore ha immaginato che la Mustang sappia “farci sentire un po’ supereroi e sconfiggere ogni oscurità».

Il festival internazionale del fumetto, cinema d’azione, illustrazione e gioco ha oltre mezzo secolo di storia (52° edizione). Con la propria presenza, l’Ovale Blu testimonia la volontà di “dialogare” con i propri potenziali clienti attraverso canali nuovi, come sembra dimostrare anche la prossima defezione al Salone di Ginevra del 2019. E per solleticare la fantasia degli appassionati, è stata esibita anche la nuova Mustang equipaggiata con il V8 da 5.0 litri da 450 cavalli in versione fastback con la carrozzeria di colore rosso “San Francisco”.