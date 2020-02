Ford Go Electric fa il giro d'Europa. Il tour che illustra la svolta a batterie dell'Ovale Blu parte da Londra

LONDRA – L'Ovale Blu avvicina i consumatori e gli automobilisti del Vecchio Continente con l'installazione itinerante Ford Go Electric. Il giro d'Europa con il quale il costruttore americano anticipa la svolta a batterie è partito da Londra e, fra gli altri paesi, toccherà anche la Francia, la Germania e, naturalmente, l'Italia. È previsto il coinvolgimento di non meno di 4 milioni di persone.

Pur senza svelare il calendario, Ford ha fatto sapere che il tour toccherà le principali europee. Il costruttore intende così sostenere il lancio dei nuovi modelli elettrificati. Entro il 2021, informa una nota, i veicoli a zero emissioni o ibridi a batteria saranno 18, 11 dei quali debutteranno già durante il 2020. L'Ovale Blu stima che grazie all'aggiornamento della gamma, gli automobilisti del Vecchio Continente potranno risparmiare ogni anno più di 30 milioni di euro di carburante. E potranno anche contare su una infrastruttura di ricarica che Ford sta installando presso le proprie sedi ed attraverso Ioniy, consorzio di cui è socio fondatore, in tutta Europa.

Sull'elettrificazione l'Ovale Blu ha investito 11 miliardi di dollari a livello globale, inclusi i 24 milioni di euro spesi per adeguare lo stabilimento di Valencia, in Spagna. Il roadshow ha come obiettivo quello di illustrare l'evoluzione a batteria oltre che di «affiancare i consumatori nella scelta della motorizzazione più adatta al proprio stile di vita, continuando a offrire soluzioni accessibili che aiutino a risolvere le sfide della mobilità».

L'elettrificazione di Ford è su diversi livelli. La Fiesta, la Puma e la Focus verranno proposte come EcoBoost Hybrid a benzina con tecnologia a 48 Vol; la stessa opzione verrà applicata alla Kuga, al Transit Custom, al Tourneo Custom ed al Transit come EcoBlue Hybrid, cioè accoppiata al diesel. La Mondeo, la Kuga, la S-Max e la Galaxy saranno a listino anche come Hybrid con funzione self charging, mentre le varianti plug-in saranno la Explorer, la “solita” Kuga, il Transit Custom ed il Tourneo Custom. I modelli completamente a zero emissioni annunciati sono la Mustang Mach-E ed il Transit Van. Un nuovo veicolo commerciale leggero sarà annunciato entro la fine dell’anno. Per l’inizio del 2023, Ford stima che quasi la metà delle vendite di auto sarà ascrivibile e modelli con propulsori elettrificati.